Левски категорично отказал 7-цифрена сума от участник на Световното клубно първенство

Българският футболен гранд Левски, който понастоящем и временен лидер в класирането в Първа лига, отказал 7-цифрена сума за нападателя Мустафа Сангаре, твърди изданието SportsZone. Офертата дошла от един от участниците на изминалото Световно клубно първенство в САЩ - Есперанс де Тунис, като е била на стойност 1,5 милиона евро, но на стадион "Георги Аспарухов" били категорични, че парите не са достатъчни.

Левски отказал 1,5 милиона евро за Мустафа Сангаре

Есперанс де Тунис се класира на трето място в група D на Световното, като записа една победа над ФК Лос Анджелис и две загуби от Фламенго и Челси, които завършиха съответно първи и втори. След това именно "сините" от Лондон спечелиха световната титла. Изглежда, че тимът от Тунис е искал да се подсили с футболист от българското първенство, но от Левски са настоявали на по-висока сума.

ЕС Тунис искал да привлече Сангаре

В информацията се споменава, че двата клуба имали джентълменско споразумение за оферта над пазарната му стойност, но от Левски са решили да го задържат с надеждата да го продадат на по-висока цена. Иначе още в началото на август стана ясно, че престижни европейски клубове следят Сангаре, но от Левски отказват да го продадат за ниски 7-цифрени суми, като настояват, че струва повече.