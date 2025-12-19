Любопитно:

Депутатите излязоха в огромна коледна ваканция

Днес Народното събрание проведе последното си пленарно заседание за 2025 година и официално излиза в триседмична коледно-новогодишна ваканция. Заседанието приключи в 13:30 часа, а депутатите ще почиват от 22 декември, понеделник, до 10 януари 2026 година. Това съобщи заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов.

Следващото пленарно заседание е насрочено за 14 януари, сряда, от 9 часа. По-рано президентът Румен Радев обяви, че ще връчи проучвателния мандат за съставяне на ново правителство след Нова година. Още: "Ще произведе частен монопол": ПП-ДБ са против 12-годишен договор за жп транспорта

Без контрол

В рамките на днешното заседание парламентът ратифицира отпускането на 10 милиона евро за европейски фонд за възстановяването на Украйна. Дебатът се оказа напрегнат, като между депутатите от ГЕРБ и "Продължаваме промяната – Демократична България" имаше взаимни обвинения и нападки, включително че някои народни представители вече водят предизборна кампания във връзка с оставката на правителството.

След ратификацията последва кратък парламентарен контрол с министрите, но голяма част от тях отсъстваха поради "неотложни ангажименти".

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
