Стотици мигранти бяха спасени край Гавдос

Гърция спаси стотици мигранти при два отделни инцидента край най-южния си остров Гавдос в ранните часове на петък, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на властите. Общо 545 мигранти бяха спасени от лодка, изпратила сигнал за бедствие, в операция, в която участваха три кораба на бреговата охрана, три кораба на граничната агенция на ЕС Frontex и три близки лодки. Мигрантите е трябвало да бъдат прехвърлени в пристанището Ретимно на Крит, най-големият остров на Гърция.

По-рано кораб на Frontex откри 32 мигранти на борда на друг кораб край Гавдос. Те бяха откарани в Ханя, също на остров Крит. Съобщава се, че всички спасени са в добро здравословно състояние, пише още гръцкото издание.

Мигрантският поток

През последната година се наблюдава рязко увеличение на мигрантските лодки, идващи основно от Либия, които се насочват към Крит, Гавдос и Хриси – трите егейски острова, най-близки до африканското крайбрежие. Често има случаи на преобърнали се лодки и на удавени мигранти по това трасе.

Мерките в ЕС

По-рано този месец 27-те държави членки на Европейския съюз одобриха значително затягане на миграционните правила на блока, включително противоречивото въвеждане на така наречените „центрове за връщане“ за отхвърлени търсещи убежище. ОЩЕ: Ужас в Егейско море: Трафикант изхвърли 37 мигранти, загина дете