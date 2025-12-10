Левски набеляза халф, който мина през школовката на Мъри и наскоро наказа „сините“

Ръководството на Левски работи усилено по зимната селекция в тима като шефовете на клуба са набелязали халф, който наскоро наказа „сините“. Става въпрос за 24-годишния полузащитник на Славия – Исак Соле. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, в началото на месец декември „белите“ победиха Левски с 2:0 на своя стадион „Александър Шаламанов“, а едно от попаденията реализира именно националът на ЦАР.

Исак Соле е впечатлил Веласкес и шефовете на Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес, както и шефовете на клуба са останали впечатлени от представянето на Исак Соле в най-старото столично дерби и е много вероятно „сините“ да опитат да го привлекат по време на зимния трансферен прозорец. 24-годишният полузащитник има договор със Славия до края на настоящия сезон, което означава, че може да се наложи „белите“ да го продадат за символична сума, за да не го изпуснат без пари през лятото.

Халфът се завърна на терена след тежка контузия

През миналия сезон Исак Соле бе даден под наем на турския Гьозтепе, където треньор е бившият наставник на Левски – Станимир Стоилов. Халфът обаче изигра едва 11 мача преди да получи тежка контузия. В крайна сметка ръководството на тима от Измир реши да не откупува полузащитника и той се завърна при „белите“, където продължи лечението си. През настоящата кампания Исак Соле има 6 мача за Славия, който е реализирал три попадения – срещу Левски, Лудогорец и Ботев Враца.

