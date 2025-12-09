БФС наказа Херо за 3 мача заради обида, Кокала също "издейства" солидна глоба

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви своите наказания след провеждането на 19-ия кръг от Първа лига и Втора лига. Старши треньорът на Ботев Пловдив отнесе санкция от 3000 лева и получи забрана за изпълняване на функциите си за 3 двубоя. Причината е, че специалистът е обиждал длъжностни лица по време на срещата с Локомотив София. Действията на Емил Велев, който към момента е спортно-технически директор на Локомотив Горна Оряховица, костват имуществена санкция в размер на 5000 лева отново заради обиди към длъжностни лица.

Действия на Кокала струват 5000 лв. на Локо Горна

Решението за наказанието на Херо подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7-дневен срок от уведомлението. Иначе Черно море ще олекне с 2000 лева заради обидни и нецензурни скандирания, а ЦСКА - с 1500 лв. Освен това "червените" трябва да възстановят щетите на "Тича". "Нерегламентирано използване на факли и димки, както и обидни и нецензурни скандирания" ще костват 2300 лева на Спартак Варна. Левски се разминава само с 1500 лева заради провинения на феновете си.

Основният герой във Втора лига пък е Локомотив Горна Оряховица. Домакинът на клуба Васил Георгиев Василев има забрана за изпълняване на функции за 5 срещи и глоба в размер на 1000 лева за получен червен картон за бутане на длъжностно лице. Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7-дневен срок от уведомлението. За обиди към длъжностни лица на футболната среща от Емил Велев – спортно-технически директор на Локомотив Горна Оряховица Дисциплинарната комисия наложи имуществена санкция в размер на 5000 лева на "железничарите". Клубът ще заплати още общо 1150 лева заради провинения на запалянковците си.

