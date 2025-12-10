Спорт:

БФС участва в първото заседание на нова комисия на УЕФА

УЕФА има нова комисия, която проведе първото си заседание в централата в Нион. Комисията по статута на играчите, трансферите и регулирането на отношенията с футболните агенти покрива теми като регламенти, актуални инициативи, различни изследвания и разглеждане на нови стандарти. В първото ѝ заседание представител на Българския футболен съюз беше заместник-изпълнителният директор Добрин Гьонов, който дори беше отличен за активната му работа.

Двама членове на БФС участваха в заседанието

Председателят на комисията Кристиян Андерсен даде на Гьонов почетна значка, с която изрази признанието на УЕФА към работата и приноса му към развитието на футболната регулация. В заседанието на новата комисия участва и Мила Христова, която е част от Изпълнителния комитет на БФС, но този път представляваше FIFPRO Европа. Тя също взе активно участие и допринесе за пълноценното заседание със своя опит.

Добрин Гьонов

Основни теми на заседанието бяха регламенти на ФИФА, изследвания за натоварването на играчите и други

Някои от основните теми на заседанието включваха последните промени в регламентите на ФИФА, няколко актуални инициативи от европейския социален диалог, както и развитието по делото RFC Seraing в Съда на Европейския съюз. Акцентира се върху изследванията за прекомерно натоварване на играчите, както и върху нови стандарти за футболистките от женските национални отбори. С последното се цели по-високо качество на женския футбол, както и да се постигне по-добро и целенасочено развитие на спорта при дамите.

