"Това е позор! Ако дадеш такава дузпа за Ливърпул, трябва да даваш и по 17-18 дузпи на всеки корнер!"

Късно снощи Ливърпул победи Интер на "Джузепе Меаца" в Милано с минималното 1:0 в ключов двубой от основната фаза на Шампионска лига. Победата изкачи мърсисайдци в топ 8 на временното класиране при оставащи два кръга. А успехът дойде след много късен гол на Доминик Собослай от дузпа, която остави сериозни полемики. Футболните специалисти в Италия бяха категорични, че не е трябвало да се отсъжда дузпа за задържане срещу Флориан Вирц, тъй като такива ситуации се случват при почти всяко едно статично положение.
Имаше ли дузпа за Ливърпул срещу Интер?
Първоначално главният съдия не отсъди нарушение, но ВАР се намеси и го привика да разгледа ситуацията отново. В крайна сметка той реши да даде дузпа. По-рано в двубоя имаше и още няколко спорни моменти - бе отменен гол на Ливърпул заради игра с ръка на Юго Екитике в атака, а също така Интер имаше претенции за дузпа след удар в ръката на Ван Дайк в пеналтерията на мърсисайдци. Ето какво коментира Фабио Капело за дузпата на Ливърпул:
If Bastoni wanted Wirtz’ shirt he could’ve just asked…— The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) December 9, 2025
He’s a nice lad 🤷♂️ pic.twitter.com/omB2d4exIC
"Дузпа, която никога не може да се даде, симулация на Вирц, който се хвърли на земята. Не разбрах намесата на VAR. За да отменят гола на Ливърпул, който беше ясно видим, им отне 3 минути. И викат съдията за фаул, който създава прецедент – при всеки ъглов удар ще има по 10 дузпи. Това е позор, позор.", каза Капело. А Алесандро Костакурта коментира следното: "Ако дадеш такава дузпа, ще дадеш 17-18 при всеки ъглов удар. За какво говорим изобщо? Няма никаква логика. А той дори направи шоу."
Marchegiani: "Ma quello di Van Dijk è rigore netto per l'Inter. Il braccio è abbastanza lontano dal corpo, è calcio di rigore"— Daniele Mari (@marifcinter) December 9, 2025
Pandev: "Ma è rigore netto"
Costacurta: "Se è rigore quello del Liverpool figuriamoci questo..." pic.twitter.com/Yb04JO02q6