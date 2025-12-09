Един от националните отбори на България остана без треньор

Женският национален отбор по футбол на България ще има нов селекционер от 2026 година. Новината обявиха от Българския футболен съюз на своя сайт. Актуалният наставник на „лъвиците“ Силвия Радойска се разделя с тима, след като договорът й изтече и няма да бъде подновен. До няколко седмици, най-късно през януари, ще бъде обявен и новият треньор. Колегите от БТА излязоха и с конкретни имена за бъдещия избор.

Според информации на хора от футболните среди, вариантите са два – Ангел Славов или Троян Радулов, който води девическия национален тим на България, пише БТА. Радойска водеше женския национален тим от 2020 година, когато първата селекция на страната при дамите беше възстановена след седем години пауза. В трудните първи години тя се постара да създаде боеспособен тим и да компенсира изоставането от другите страни в Европа.

"Българският футболен съюз информира футболната общественост, че договорът на досегашния селекционер на женския национален отбор Силвия Радойска изтече и няма да бъде подновен. Г-жа Радойска, която е дългогодишен национален състезател и капитан на националния тим по време на активната си кариера, заема поста на селекционер от 2020 г.

Ръководството на Българския футболен съюз й благодари за професионализма, всеотдайната работа и огромния й принос в развитието на женския футбол в България и й пожелава успех в бъдещите й начинания. Новият селекционер на женския национален тим ще бъде обявен на по-късен етап", се казва в официалното съобщение на БФС.

