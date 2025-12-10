Спорт:

България ще бъде представена от 14 таланти на Европейското по бокс в Германия

10 декември 2025, 11:28 часа 177 прочитания 0 коментара
България ще бъде представена от 14 таланти на Европейското по бокс в Германия

Oтбор, изграден от 14 момчета и момичета, ще представя България на Европейското първенство по бокс до 17 години. Шампионатът ще се проведе в Кинбаум, Германия, като започва от днес и ще продължи до 17 декември, съобщават от Българската федерация по бокс.

В отбора на България влизат 10 момчета и 4 момичета

14 българи влизат в сблъсък за медали на Европейското първенство в Германия Много сериозен отбор, изграден от 14...

Posted by Българска Федерация по Бокс on Wednesday, December 10, 2025

В отбора влизат десет момчета и четири момичета. Те ще имат много сериозна конкуренция, като заявки са подадени от близо 400 боксьори от 31 държави.

В откриващия ден на ринга ще излязат петима български боксьори. Това са Георги Гълъбов (54 кг), Ивайло Колев (60 кг), Максим Кирилов (66 кг), Валя Николаева (46 кг) и Алекса Попова (50 кг).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

България е водена на Европейското първенство от треньорите Детелин Далаклиев, Стойка Кръстева и Пейчо Багдатов.

ОЩЕ: Кубрат Пулев има идеалната възможност да се пенсионира сега - и не трябва да я изпуска

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Българска федерация по бокс бокс Европейско първенство по бокс
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес