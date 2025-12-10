България ще бъде представена от 14 таланти на Европейското по бокс в Германия

Oтбор, изграден от 14 момчета и момичета, ще представя България на Европейското първенство по бокс до 17 години. Шампионатът ще се проведе в Кинбаум, Германия, като започва от днес и ще продължи до 17 декември, съобщават от Българската федерация по бокс.

В отбора на България влизат 10 момчета и 4 момичета

В отбора влизат десет момчета и четири момичета. Те ще имат много сериозна конкуренция, като заявки са подадени от близо 400 боксьори от 31 държави.

В откриващия ден на ринга ще излязат петима български боксьори. Това са Георги Гълъбов (54 кг), Ивайло Колев (60 кг), Максим Кирилов (66 кг), Валя Николаева (46 кг) и Алекса Попова (50 кг).

България е водена на Европейското първенство от треньорите Детелин Далаклиев, Стойка Кръстева и Пейчо Багдатов.

