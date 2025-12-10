ЦСКА 1948 се договори с трансферна цел на Левски, тимът от Бистрица на крачка от бразилско крило

Ръководството на ЦСКА 1948 е договорило привличането на една от трансферните цели на Левски тази зима. Става въпрос за 22-годишния полузащитник на Спартак Варна – Бернардо Коуто. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите всичко около преминаването на португалеца в тима от Бистрица е уточнено и съвсем скоро той ще бъде обявен като ново попълнение в състава на Иван Стоянов.

ЦСКА 1948 договори Бернардо Коуто, а сега иска и Шанде

От ЦСКА 1948 не възнамеряват да спират дотук. „Червените“ водят преговори и за друга звезда на Спартак Варна – Шанде. Бразилското крило от няколко дни е в София, за да финализира преминаването си в състава от Бистрица. Той дори е гледал на живо двубоя на ЦСКА 1948 срещу Добруджа. През този сезон кариоката е изиграл общо 20 мача за „соколите“ във всички турнири, в които се е отличил с три попадения, а също така е направил и две асистенции.

Парите от трансферите им са добре дошли за Спартак Варна

Шефовете на Спартак Варна нямат никакво намерение да правят спънки на двете си звезди. Причината е, че „соколите“ се намират в много тежко финансово състояние, а клубът ще вземе добри пари от трансферите на Бернардо Коуто и Шанде. На „Коритото“ си правят сметката с въпросната сума да изкарат поне до края на сезона, а след това да търсят изход от кризата. Припомняме, че наскоро Община Варна отпусна над 500 хиляди лева на Спартак, за да може клубът да покрие задълженията си към НАП.

