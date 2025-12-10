ПП-ДБ сложи картонена фигура на Пеевски в пленарна зала (СНИМКИ)

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Елисавета Белобрадова постави в пленарната зала картонена фигура на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски на неговото депутатско място. Причината - депутатът не присъства на заседанието.

В този момент депутатите обсъждат внесения от "Продължаваме промяната – Демократична България" вот на недоверие, свързан с твърдения за неуспех в икономическата политика. Още: "Ние сме против корупцията" и "Не ни харесва правителството": Митингите в подкрепа на Пеевски не протекоха по план (СНИМКИ и ВИДЕО)

Вносителите обвиняват кабинета за действия, довели до негативно развитие за икономиката на страната; бездействия по ключови реформи, довели до стотици милиони, удържани по Плана за възстановяване и устойчивост; лошо и некомпетентно разпределение на публичен ресурс, който води до по-голяма тежест за работещите и бизнеса. Още: "Вреше и кипеше в Ботевград": Кметът обясни защо забрани митинга на ДПС-Ново начало

"Основен проблем на икономическата политика е, че тя е насочена към корупционните интереси на Делян Пеевски и на покровителстваните лица от завладените от него правоохранителни институции", се казва в мотивите.