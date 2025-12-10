ЦСКА стартира офанзива по привличането на млада звезда на Славия

Ръководството на ЦСКА ще стартира офанзива по привличането на една от младите звезди на Славия. Става въпрос за 19-годишното ляво крило на „белите“ Кристиян Балов. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите се очаква в най-скоро време шефовете на „армейците“ да се свържат с колегите си от стадион „Александър Шаламанов“, за да стартират преговори за правата на младежкия национал на България.

ЦСКА има остра нужда от крила

През този сезон ЦСКА изпитва сериозни трудности по фланговете, където липсват типичните крила. Поради тази причина Христо Янев е принуден да пуска там Йоанис Питас и Илиан Илиев – младши, за които това е непривичен пост. По време на зимния трансферен прозорец „червените“ ще привлекат поне двама флангови състезатели, а това ще даде на треньора на тима много по-голяма вариативност при избора на състав и схема на игра.

„Армейците“ са готови да платят около 400 000 евро за Кристиян Балов

Кристиян Балов е юноша на Славия като преминава през всички формации преди да дебютира за първия отбор. През този сезон 19-годишният футболист се представя на много високо ниво като има на сметката си 20 мача във всички турнири, в които се е отчел с три попадения и три асистенции.

От ЦСКА се надява, че ще успеят да склонят президента на Славия Венцеслав Стефанов да се раздели с Кристиян Балов срещу сума от порядъка на 400 хиляди евро. „Червените“ босове също така са готови да дадат на „белите“ и процент от следваща продажба на талантливия футболист.

