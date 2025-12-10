Спорт:

Александър Николов с категоричен успех в Шампионска лига

10 декември 2025, 10:47 часа 417 прочитания 0 коментара
Александър Николов с категоричен успех в Шампионска лига

Пореден голям успех за Александър Николов. Неговият отбор Лубе Чивантова постигна категорична чиста победа с 3:0 (25:16, 25:17, 25:22) над френския Монпелие. Двубоят беше първият от група „Е“ в Шампионската лига по волейбол. Алекс Николов отново блестеше най-силно. Той стана най-резултатният играч със 17 точки (81 % ефективност в атака, 1 блок и 3 аса), като това му донесе и призива за най-полезен играч – MVP.

Лубе взе мача си без напрежение

Срещата се проведе в Чивантова, а домакините взеха успеха без особено затруднение. Доминираха още от първия удар и превъзхождаха съперника си както в атака, така и в посрещане. Това им позволи да не допуснат обрат и завършиха срещата за малко повече от час. За Монпелие най-резултатен беше Есекил Паласиос, който завърши с 13 точки, но и това не беше достатъчно на гостите да се доближат до Лубе в резултата.

Още: Владо Николов коментира слуховете за събиране на двамата си синове в един отбор

Александър Николов

Следващият двубой за Алекс Николов и компания в шампионската лига е на 7 януари

Другите два отбора от група „Е“ са Проект Варшава и Хаасроде Льовен. Следващият мач на Алекс Николов и компания в Шампионската лига е срещу белгиския отбор и ще се проведе на 7 януари 2026 г. До края на годината Лубе има още три мача от италианската Серия А1, като следващият е срещу Милано на 14 декември от 19:00 ч. Чивантова е на 6-то място във временното класиране на италианското първенство със 17 точки.

Още: Страхотно! Носителят на Купата на Италия събира младите български звезди Алекс и Симеон Николови

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Александър Николов Волейбол Шампионска лига Лубе Чивитанова
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес