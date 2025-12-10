Александър Николов с категоричен успех в Шампионска лига

Пореден голям успех за Александър Николов. Неговият отбор Лубе Чивантова постигна категорична чиста победа с 3:0 (25:16, 25:17, 25:22) над френския Монпелие. Двубоят беше първият от група „Е“ в Шампионската лига по волейбол. Алекс Николов отново блестеше най-силно. Той стана най-резултатният играч със 17 точки (81 % ефективност в атака, 1 блок и 3 аса), като това му донесе и призива за най-полезен играч – MVP.

Лубе взе мача си без напрежение

Срещата се проведе в Чивантова, а домакините взеха успеха без особено затруднение. Доминираха още от първия удар и превъзхождаха съперника си както в атака, така и в посрещане. Това им позволи да не допуснат обрат и завършиха срещата за малко повече от час. За Монпелие най-резултатен беше Есекил Паласиос, който завърши с 13 точки, но и това не беше достатъчно на гостите да се доближат до Лубе в резултата.

Следващият двубой за Алекс Николов и компания в шампионската лига е на 7 януари

Другите два отбора от група „Е“ са Проект Варшава и Хаасроде Льовен. Следващият мач на Алекс Николов и компания в Шампионската лига е срещу белгиския отбор и ще се проведе на 7 януари 2026 г. До края на годината Лубе има още три мача от италианската Серия А1, като следващият е срещу Милано на 14 декември от 19:00 ч. Чивантова е на 6-то място във временното класиране на италианското първенство със 17 точки.

