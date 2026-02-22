Спорт:

22 февруари 2026, 19:58 часа 406 прочитания 0 коментара
Дупка 30х24 метра в руски завод за ракети "Орешник" и "Искандер": Резултатът от удара с ракети "Фламинго" (СНИМКИ)

Дупка с размер 30 метра широчина на до 24 метра дълбочина е успяла да направи поне една от ракетите FP-5 "Фламинго", с които Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) удариха Воткинския завод в нощта на 20-ти срещу 21-ви февруари. Предприятието се намира в Удмуртия и произвежда критични компоненти за руските ракети "Орешник", "Искандер" и "Топол-М".

Още: Кремъл внушава, че Украйна губи - тя срина със свои ракети завод за "Орешник" и "Искандер". "Единна Русия" на тръни заради скъпотията (ОБЗОР - ВИДЕО)

Данните за пораженията са от сателитни снимки, които публикува един от най-известните украински мониторингови канали - КіберБорошно/CyberBoroshno.

"Височината на повредите е неравномерна: около 24 м от едната страна и 18 м от другата. Характерът на разрушенията и конфигурацията на срутването показват, че епицентърът на експлозията е бил вътре в сградата, в резултат на което вътрешните пространства вероятно са били напълно изгорени.

Ударът е нацелил сграда №19 - цехът за галванично щамповане. В рамките на тази производствена зона се извършват процесите на щамповане и формоване на метал, производството на елементи от корпуса на ракетите, както и галванична обработка на детайлите (нанасяне на защитни и функционални покрития, подготовка на повърхностите за по-нататъшен монтаж).

Разрушаването на такъв цех може да окаже критично влияние върху производствения цикъл, тъй като именно тук се формира основният дизайн на корпусите на изделията и се извършва тяхната технологична подготовка за финалните етапи на монтажа", обобщава каналът.

Удар и по поредната руска рафинерия

Украинският канал показа сателитна снимка и за преработващия петрол и въглеводороди руски завод "Нефтегорски". 

"В съоръжението са повредени две вертикални стабилизационни колони - ключови устройства за подготовка на суровини. Именно тук леките фракции се отстраняват от суровия петрол/кондензат и продуктът се преработва до състояние за транспорт. Повреда на такива колони означава нарушаване на технологичния цикъл, ограничаване или спиране на доставките и сложно и дългосрочно възстановяване. Технически колони и тръбопроводи, които отвеждат излишните газове и леки фракции към факелни инсталации за аварийно изгаряне, също са вероятно да бъдат повредени", обяснява КіберБорошно/CyberBoroshno.

Според анализа на украинския канал, пожарът след удара в предприятието, за който Радио "Свобода" твърди, че е нанесен също с ракети "Фламинго", е локализиран. Има обаче продължаващо газене - това се потвърждава от димни джобове на нетипични места, наличие на противопожарна техника и следи от водни пръски.

Още: Време за дронове: Взрив след взрив в Русия - при ТЕЦ и завод за ракети "Искандер" (ВИДЕО)*

