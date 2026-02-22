Най-важните новини за деня, 22 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 февруари 2026 г.

НАЙ-МИСТЕРИОЗНИТЕ ИЗЧЕЗВАНИЯ НА ХОРА, КОИТО И ДО ДНЕС НЕ СА РАЗГАДАНИ(СНИМКИ)

В материала "Най-ужасяващите неразкрити убийства, които и до днес терзаят умовете" ви представихме серия от мистериозни и зловещи случаи, които и до днес не могат да бъдат приключени, защото липсват обяснения и твърди доказателства. Но има и друг тип загадки - за потънали сякаш вдън земя хора, за които въпреки дългогодишни издирвания няма яснота какво се е случило с тях. В долните редове ви разказваме за два такива случая.

УНГАРИЯ ИЗВИВА РЪЦЕ: САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ САМО СРЕЩУ ПЕТРОЛ ПО "ДРУЖБА"

Унгария планира да наложи вето върху приемането на двадесетия кръг европейски санкции срещу Русия, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на изявление на външния министър на Унгария Петер Сиярто в платформата Х. Информацията донякъде не е изненада, тъй като постоянните представители към Европейския съюз на страните членки не успяха да постигнат споразумение за 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Новият санкционен пакет е подготвян от ЕС, за да бъде приет около четвъртата годишнина от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна, т.е. около 24 февруари 2026 г.

Припомняме, че премиерът Виктор Орбан обеща в петък да използва правото на вето на Унгария, за да се противопостави на европейския заем от 90 милиарда евро, отпуснат на Украйна, ако не се възобнови петролният поток по тръбопровода, който снабдява и Словакия.

"ТОЙ ЗАГУБИ ЛЮБИМИЯ СИ ИНСТРУМЕНТ": НЕЗАКОННИТЕ МИТА НА ТРЪМП И ОТВОРЕНИТЕ ВЪПРОСИ

Решението на Върховния съд на САЩ да отмени голяма част от тарифите на президента Доналд Тръмп отслаби способността му да заплашва и да налага тарифи във всеки един момент, но това няма да сложи край на несигурността за търговските партньори или компаниите, пише "Ройтерс". Американският президент отговори в рамките на часове на решението в петък, като наложи нови 10% мита върху целия внос и нареди нови търговски разследвания, които могат да доведат до допълнителни налози след месеци, като същевременно настоя, че търговските и инвестиционни споразумения, постигнати с близо 20 държави - повечето с по-високи мита - трябва да останат недокоснати.

КМЕТЪТ НА БИСТРИЦА ЗА ПАЛЕЖА: ИМАШЕ НЕЩО КАТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЪВ ВИД НА СЪОБЩЕНИЕ

Точно преди седмица, в нощта на неделя срещу понеделник - къщата и автомобилът на кмета на Бистрица Самуил Попов са били подпалени. Семейството му е било вътре, включително и 4-годишното им дете. Пред bTV кметът и съпругата му Веселина Попова разказаха как са преживели атаката и какви са съмненията им за мотивите.

ПУТИН ЗАСЕГА МОЖЕ САМО ДА СЪНУВА ЗЕМЯТА, КОЯТО ИСКА С МИРЕН ДОГОВОР - НУЖНИ СА ПОВЕЧЕ РЕСУРСИ И ЖЕРТВИ ОТ ПОКРОВСК, А РУСИЯ СЕ ЗАДЪХВА(ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинските сили продължават да държат отбранителните линии и да отблъскват руските настъпления в Южна Украйна въпреки всички твърдения на Кремъл. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за AFP, публикувано на 20 февруари, че украинците са освободили 300 квадратни километра територия в неопределена област в тази част на страната. Той не уточни времевата рамка или точните местоположения на тези последни украински настъпления, но AFP анализира, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се възползват от ситуацията, след като SpaceX наскоро блокира използването на терминали Starlink за руските сили.

ИГРАЛА ЛИ Е РЪЧИЧКАТА НА ЧОВЕК ЗА ВИСОКИТЕ СМЕТКИ ЗА ТОК: ОТГОВОРЪТ НА НОВАТА СЛУЖЕБНА ВЛАСТ

Новият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков внесе яснота за високите сметки за ток и дали те са предизвикани от човешка грешка. В предаването "Неделя 150" служебният министър на енергиката заяви, че няма надписани сметки за ток от човек с умишлено действие, но не е изключено да е станало объркване в тарифите заради софтуерен проблем в електромерите.

ТЕХНИКА ЗА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ЕВРО: ЕТО КАКВО Е ОТКРИТО НА БИВШАТА ХИЖА "ПЕТРОХАН"

Професионално оборудване и висок клас техника за поне 200 хил. евро са използвани от т.нар. рейнджъри, чиито тела бяха открити в района на прохода Петрохан и при връх Околчица, предаде bTV. Разследването по случая продължава, като се проверяват всички версии за смъртта на петима мъже и един младеж. Телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно момче бяха открити във високопроходим кемпер, закупен през есента на 2025 г. По данни на експерти моделът е със задвижване 4х4 и автоматична скоростна кутия, пригоден за движение в зимни условия, по сняг, пясък и каменист терен.

РУСИЯ ПОРАЗИ КИЕВ И ДОВЪРШИ РАНЕНИ В ЛИНЕЙКА В СУМИ, ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ В ЛВОВ С УБИТ ПОЛИЦАЙ(ВИДЕО)

В нощта на 21 срещу 22 февруари руските сили започнаха масирана атака срещу Киев, като използваха атакуващи дронове и ракети. Появи се информация, че обстрелът е нанесъл щети по жилищен небостъргач в квартал Святошински, като е предизвикал пожар на покрива на сградата. Кметът Виталий Кличко съобщи, че двама ранени - жена и дете - са били транспортирани от предградие на столицата до болници в Киев. Предварителните данни сочат, че отломки са паднали в частен жилищен район.

БЪЛГАРИЯ НАПИСА ЕДНИ ОТ НАЙ-СИЛНИТЕ СИ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В ИСТОРИЯТА. КОЙ КАКВО ПОСТИГНА В МИЛАНО/КОРТИНА? (ОБЗОР)

България записа едни от най-силните зимни олимпийски игри в цялата си история, след като в Милано/Кортина 2026 спечели два медала и успя да постигне още няколко много призови класирания. Безспорно най-големите успехи бяха бронзовият медал на Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом в мъжкия сноуборд, както и бронзовото отличие на Лора Христова в дисциплината 15 км индивидуално в женския биатлон. Имаше обаче отлични шансове за поне още два медала в биатлона, като в Италия бяха записани още няколко много силни класирания от българските олимпийци.