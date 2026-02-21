Лайфстайл:

Левски иска да играе срещу ЦСКА 1948 въпреки снега, БФС отложи общо 4 мача от Първа и Втора лига

Ръководството на Левски разпространи официална позиция по повод предстоящия двубой с ЦСКА 1948 от 22-рия кръг на Първа лига. Към настоящия момент се обсъжда дали дербито в Бистрица да се проведе заради натрупана снежна покривка. "Сините" информираха, че желаят срещата да се проведе по график, като обясниха какъв е редът в тези случаи. По програма мачът е насрочен за неделя, 23.02, от 16:45 часа. 

От Левски цитираха раздел шести, чл. 21, ал. 12–14 от Наредбата за първенствата и турнирите за сезон 2025/2026 г, като обясниха какво означават те. "На този етап официалното желание на ПФК „Левски“ е срещата да се състои в обявената дата и час, при стриктно спазване на действащите разпоредби и с оглед безопасността на всички участници. В случай на каквато и да е промяна, тя ще бъде официално съобщена от компетентния орган и незабавно препредадена през нашите официални канали", написаха столичани.

Междувременно Спортно-техническата комисия (СТК) към Българския футболен съюз (БФС) потвърди отлагането на трети мач от кръга във Втора лига и срещата между софийските Локомотив и Септември. След мачовете Спартак Плевен - Беласица и ФК Севлиево - Спортист Своге стана ясно, че вторият тим на ЦСКА също няма да проведе срещата си с Дунав Русе.

"По предложение и на двата клуба, предвид падналия сняг и крайно недоброто състояние на тревното покритие на стадион „Локомотив“ гр. София, срещата от 22-ри кръг на ППФЛ (efbet Лига), между отборите на ПФК Локомотив 1929 Сф и ПФК Септември Сф, насрочена за 22.02.2026 г се отлага", написаха от БФС.

