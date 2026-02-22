Цицелков: Аз съм първият министър, хвърлил оставка по морални причини

„Аз съм първият министър в най-новата история на България, хвърлил оставка по морални причини", каза Стоил Цицелков в предаването „120 минути“ на bTV. Стоил Цициелков се закле на 19 февруари като вицепремиер с ресор „честни избори“ в служебното правителство на Андрей Гюров, но след атака от политици за случаи от неговото минало подаде оставка на 20 февруари. Гюров прие оставката му след разговор между двамата в Министерския съвет, а президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването му.

Не е подал оставка, защото е виновен

Той посочи,че не е подал оставка, защото е виновен. "Нямам някаква забрана или присъда, което да ми пречи да изпълнявам какъвто и да е пост Но просто почувствах, че тази атака ще навреди на правителството ни, на нашата обща мисия“, каза в ексклузивно интервю експертът по организация и провеждане на избори.

Има ли присъда?

Цицелков потвърди, че през 2011 г. е бил осъден за шофиране след употреба на алкохол.

„Единственото нещо, за което съм осъждан, действително грешна преценка на младостта, е случай от 2011 година. Това е единственото нещо, за което аз се чувствам виновен“, заяви той.

По думите му тогава е бил спрян от полицията, оказал е „пълно съдействие“, а съдът му е наложил пробация, тъй като е бил с чисто съдебно минало.

„Качих се в автомобил след употреба на алкохол. В моя автомобил. Бях спрян и санкциониран. Това доведе до осъдителна присъда за пробация“, каза Цицелков.

Той подчерта, че наказанието е изтърпяно, а по силата на реабилитацията свидетелството му за съдимост в момента е чисто. „По българското право не би трябвало ние това да обсъждаме тук“, добави той. ОЩЕ: "Свидетелството ми за съдимост е чисто": Цицелков видя атака срещу честните избори