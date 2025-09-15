Левски поиска чуждестранни съдии за дербито с Лудогорец. БФС отряза "сините" заради принципите си

Българският футболен гранд Левски получи отказ от Съдийската комисия към БФС да бъдат назначени чуждестранни съдии за предстоящото дерби срещу Лудогорец. "Сините" са лидери в класирането след седем кръга, като имат аванс от две точки пред шампионите от Разград, а предстоящият сблъсък може да се окаже ключов за развоя на битката за титлата през сезон 2025/26. В Бояна обаче са категорични, че не могат да нарушат принципите си и да назначат чуждестранни съдии.

БФС отказа да назначи чуждестранни съдии за дербито Левски - Лудогорец

От Левски изпратили официално запитване до БФС на 10 септември, за да потърси възможности за диалог по темата да се назначават чуждестранни съдии за определени ключови срещи в българския шампионат. "С настоящото искане не поставяме под съмнение професионализма и добросъвестността на българските съдии. Намерението ни е да свалим излишното напрежение върху Съдийската комисия и реферите, на които би бил делегиран нарядът в дните преди и след срещата, както и да осигурим максимално спокойна среда, в която фокусът да остане изцяло върху спортно-техническата страна на мача", се казва в писмото на Левски.

Съдийската комисия иска да прилага еднакъв критерий към всички клубове

От БФС отговарят, че Съдийската комисия не допуска назначаването на чуждестранни съдии, като пишат, че последователното спазване на този принцип е "условие за прилагането на еднакъв критерий към всички клубове, без да се създават изключения или предпоставки за неравнопоставеност".

Левски не е удовлетворен от отговора на БФС

От лагера на Левски очевидно не са останали доволни от отговора на БФС, тъй като пишат, че "отговор, който не влиза в диалог по конкретните аргументи и априори изключва всяка възможност за изключение при срещи с висок обществен интерес, не е удовлетворителен нито за клуба, нито за нашата публика". Освен това от Левски отбелязват, че ще продължат да търсят допустимите по правилник възможности тази тема да бъде обсъдена в рамките на БФС, както и да предложи конкретни процедурни стъпки, за които ще потърси подкрепа и от останалите членове на футболния съюз.

