14 септември 2025, 22:33 часа 212 прочитания 0 коментара
Левски изпревари Лудогорец и оглави Първа лига! Марин Петков измъкна "сините" от капана на Генчев

Левски постигна изключително ценна победа с 2:1 при визитата си на Локомотив София в двубой от осмия кръг на Първа лига. На стадиона в столичния квартал "Надежда" Евертон Бала се възползва от центриране на Радослав Кирилов и изведе "сините" напред в резултата в края на първото полувреме. В 57-ата минута обаче Рапосо изравни. Отборът на Хулио Веласкес се втурна в атака, което се увенча с успех в добавеното време, когато появилият се от скамейката Марин Петков се разписа. Така Левски изпревари Лудогорец с 2 точки - 19 срещу 17, и оглави класирането.

Петков блесна от скамейката за Левски

Срещата стартира с много битка в средата на терена и ниско темпо в предни позиции. И двата отбора се затрудняваха да създадат опасно положение до средата на полувремето. В 25-ата минута Фабиен центрира към Кирилов, който пропусна с глава от много чиста позиция. Секунди по-късно Мартин Величков се справи с изстрел на Карл Фабиен.

Радослав Кирилов тормозеше противниковата отбрана, което даде резултата в 41-вата минута. Бързоногото крило отправи страхотно центриране към Бала. Бразилецът нямаше как да сбърка и матира Величков за 0:1. До почивката удар с глава на Димитров мина на сантиметри от целта. В началото на втората част темпото отново спадна, което сякаш приспа момчетата на Веласкес.

Локо изравни, Левски се спука да изтърва

В 57-ата минута Митков проби и центрира отляво, Делев свали с гърди към Рапосо, който възстанови паритета. Наставникът на Левски реагира с пускането в игра на Мустафа Сангаре. Таранът мигновено се включи активно и пропусна сам срещу противниковия страж. Топката отиде в Майкон, но Величков блесна с двойно спасяване.

Петков е големият герой!

Срещата бе прекъсната за около 7-8 минути заради дим от запалени факли. При подновяването на играта Сангаре успя да пропусне на празна врата, а впоследствие негово попадение бе отменено заради засада. Макун също изтърва, а в 87-ата минута Димитров уцели греда при изстрел с глава. Пробив на Кирилов завърши с шут в аут. Все пак в седмата минута от добавеното време Марин Петков се озова на пътя на избита топката и преодоля Величков.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
