ЦСКА тръгна смело срещу Лудогорец, пропусна куп шансове и бе тежко разгромен

Лудогорец разгроми ЦСКА с 3:0 в дербито от 26-ия кръг на Първа лига. На "Хювефарма Арена" "армейците" стартираха много силно и пропуснаха прекрасни положения. В 31-вата минута Квадво Дуа наказа "червените", откривайки резултата. Последва греда на Питас, а в 42-рата минута Петър Станич се възползва от грешка в противниковата отбрана за 2:0. През втората част Руан Круз сложи точка на спора с попадение от дузпа. "Орлите" събраха 53 точки на второто място. ЦСКА е четвърти с 46.

Лудогорец разгроми ЦСКА

Гостите влязоха изключително смело в срещата. Ето'о изведе Перейра, който заобиколи Бонман и пусна за Питас. Кипарецът засече, но Андерсон изчисти на голлинията. Малко по-късно шут на Перейра премина много близо до целта. Възпитаниците на Христо Янев пресираха високо и ясно заявиха намеренията си да се надиграват с родния хегемон.

ОЩЕ: Ботев Враца писа тройка на Ботев Пловдив и влезе в топ 8 на Първа лига

В 31-вата минута Лудогорец материализира първата си чиста възможност. Маркус осъществи добър рейд и изведе технично Дуа, който нямаше как да сбърка сам срещу Лапоухов за 1:0. "Армейците" опитаха да отговорят. Центриране на Перейра стигна до Питас, който уцели греда от малък ъгъл. До почивката "орлите" нанесоха втори съкрушителен удар. Теодор Иванов не прецени добре висока топка и отклони назад. Там обаче дебнеше Станич, който чукна топката, за да изненада противниковия вратар за 2:0.

На старта на втората част Дуа стреля високо над целта от изгодна позиция. Янев опита да реагира с промени, но вместо това в 71-вата минута поредният бърз преход на "зелените" доведе до дузпа за нарушение на Делова срещу резервата Круз. Зад топката застана бразилският таран, който уби интригата.

След това груб фал на Пиедраита предизвика физически сблъсък между футболистите на двата отбора, завършил с общо 4 жълти картона - по 2 за всеки тим. Лошата новина за Лудогорец е, че и двамата централни нападатели Дуа и Круз напуснаха терена принудително.

ОЩЕ: Бъдещата му жена го спаси от "Саддам Хюсеин", той подписа с Левски, но стана легенда на ЦСКА