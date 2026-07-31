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С минимална разлика, но и с едно наум: ЦСКА изпревари Левски по публика в Европа

31 юли 2026, 17:58 часа 1931 прочитания 0 коментара
Снимка: Liubomir Asenov / LAP.bg
С минимална разлика, но и с едно наум: ЦСКА изпревари Левски по публика в Европа

Домакинството на ЦСКА срещу Карабах е било най-посетеният мач на български отбор от втория квалификационен кръг на европейските клубни турнири. На Националния стадион "Васил Левски" са присъствали 16 172 зрители – само с 54 повече от посетилите двубоя между Левски и Университатя Крайова.

ЦСКА изпревари Левски по абсолютен брой зрители, но "Георги Аспарухов" бе почти пълен

Сравнението обаче трябва да отчете сериозната разлика между капацитетите на двете съоръжения. "Васил Левски" разполага с над 43 000 места, докато настоящият капацитет на стадион "Георги Аспарухов" е около 17 700 зрители.

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фенове на ЦСКА

Така "Герена" е била запълнена на приблизително 91% от номиналния си капацитет, докато посещаемостта на ЦСКА - Карабах се равнява на около 37% от местата на Националния стадион. Процентите са ориентировъчни, тъй като реално достъпният капацитет за конкретните двубои може да е бил намален заради буферни зони, места за гостуващите привърженици и други организационни ограничения.

На трето място по посещаемост сред домакинствата на българските представители се нарежда Лудогорец. Двубоят срещу Апоел Тел Авив е събрал 5632 души на "Хювефарма Арена". Това се равнява на над 20% от населението на Разград. Най-слабо посетеният домакински мач на български отбор във втория квалификационен кръг е този между ЦСКА 1948 и Спартак Търнава. Срещата е била наблюдавана от едва 472 зрители.

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Посещаемост на българските домакинства от втория квалификационен кръг на евротурнирите:

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  • ЦСКА - Карабах: 16 172 зрители
  • Левски - Университатя Крайова: 16 118 зрители
  • Лудогорец - Апоел Тел Авив: 5632 зрители
  • ЦСКА 1948 - Спартак Търнава: 472 зрители
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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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