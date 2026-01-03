Левски ще получи символична сума за Цунами, а той вече е в Турция

Както стана ясно, капитанът на Левски Цунами ще продължи кариерата си в Турция. Той беше привлечен на „Герена“ от Станимир Стоилов през 2022 г., но вече не е в плановете на Хулио Веласкес. Договорът на бразилеца изтича през лятото и „сините“ искат да го продадат през зимата. Според изданията в южната ни съседка, Левски ще получи 150 000 евро от сделката. Цунами ще премине във втородивизионния Ъдър.

Пазарната оценка на Цунами е 2 милиона долара

Откакто пристигна в Левски, Цунами е записал 139 мача, в които е вкарал 8 гола и е дал 13 асистенции. Той бързо стана водеща фигура в Левски, но постепенно изгуби титулярното си място през последните месеци. Сумата, която „сините“ ще получат, изглежда малка на фона на пазарната му оценка, която специализираният сайт „Transfermarkt“ му дава, а именно 2 милиона евро. Разбира се, по-ниската цена се дължи на скоро изтичащият договор на Цунами.

Цунами може вече да е в Турция

Според информация на колегите от „Gong.bg“ защитникът може да е пристигнал в Турция още вчера, на 2 януари. От Ъдър са го очаквали в Истанбул, за да проведат медицинските му прегледи. Клубът предлага много добри лични условия на защитника, а договорът му ще бъде за две години и половина. Ъдър се състезава във втората дивизия на южната ни съседка. Намира се на седмата позиция и със сигурност има шансове да спечели промоция в Суперлигата.

