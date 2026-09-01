Любо Пенев със силно послание към феновете на Локомотив

Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев изрази увереност, че отборът му върви в правилната посока, въпреки че "железничарите" не успяха да победят Дунав в Русе. Двата тима завършиха 2:2, а наставникът на столичани, който днес отпразнува своя 60-годишен юбилей, подчерта, че предстои работа по слабостите на състава, но точките ще дойдат.

"Всички, които обичат Локомотив, да са спокойни"

"Добър мач. През първото полувреме ни липсваше характер. Второто беше различно – въпреки че изоставахме в резултата, можеше да се поздравим и с победа. Отбелязахме два гола, досега не го бяхме правили", коментира Пенев пред "Диема Спорт".

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Треньорът призна, че Локомотив има както силни, така и слаби страни, върху които ще бъде насочено специално внимание. По думите му отборът е добре подготвен физически, но има детайли за изчистване във физически, тактически и технически план.

"Не показваме характер в началото и де факто започваме с гол или два пасив. Ще обърнем специално внимание на слабите страни", заяви специалистът.

Пенев отправи и успокоително послание към привържениците на Локомотив, като увери, че клубът има ясна посока на развитие.

"Всички, които обичат Локомотив, да са спокойни. Начертали сме посоката. Точките ще дойдат. Отдаденост и характер във всеки мач, за да не пропиляваме цяло полувреме", категоричен бе юбилярят.

Преди това Пенев използва възможността да благодари за поздравленията по случай 60-ия си рожден ден и пожела здраве на всички, които са се сетили за него в специалния ден.

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