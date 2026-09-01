Акценти на Sofia Summer Fest през септември: The Beatles Legend, One Night of Adele и Милица Гладнишка

По-малко от две седмици остават до края на Летния фестивал на София, който стартира на 22 юли. Sofia Summer Fest ще завърши на 13 септември с концерт с кауза в подкрепа на мисията на "Заедно в час" всяко дете в България да има достъп до качествено образование. Всички приходи от билети ще бъдат за фондацията. Специално за събитието, за първи път в България, идва "One night of Adele", определян като най-добрия трибют на Адел в UK.

На 8 септември ще се потопим в света на The Beatles, когато на сцената ще се качат "The Beatles Legend", в изпълнение на италианците от The Beatbox – признати за водеща европейска трибют група на The Beatles, използващи автентични инструменти от епохата и костюми, изработени от ателиетата, които са обличали оригиналния квартет. Шоуто се развива в пет действия, всяко от които е посветено на ключов момент в историята на легендарната ливърпулска група.

Още: Фестивалът "Златна роза" се открива с филма "Нина Роза"

Ден преди края на фестивала, на 12 септември ще видим "Лисицата и Котараците", музикалният проект на Милица Гладнишка, Николай Воденичаров-Никеца и Иван Велчев. Тримата ще представят "Песни по велики романи". Зрителите ще чуят познати хитове, смели аранжименти на вечни класики и напълно непознати песни за познати герои от книги. Групата завихря шоу, което е непознато в България, защото съчетава джаз, рок, поп, мистика, алтернативна музика и дори естрада.

Програма на SOFIA SUMMER FEST 2026 за септември

01.09 – 20:00 часа – "Отчаяни съпрузи" - Бойко Кръстанов, Даниел Пеев и Явор Бахаров са "Отчаяни съпрузи". Тримата разказват за успехите или по-скоро неуспехите в любовния си живот.

02.09 - 20:00 часа – "Сватба със закъснител" – комедия с Филип Аврамов, Мая Бежанска, Тони Минасян, Илияна Лазарова и Христина Джурова

03.09 – 19:00 часа – "Белият концерт на Папи Ханс" – концерт. Разпродаден.

04.09 – 12:00 часа – "Семката, филм за Мистер Сенко", лятно кино на сянка. Двоен билет само за 5 евро.

04.09 - 19:30 часа – "Чамкория" - постановка по романа на Милен Русков, с участието на Захари Бахаров. Разпродадена.

05.09 - 10:00 и 11:30 часа – "Трите прасенца" – детски спектакъл

05.09 – 16:00 часа – "Аз съм Златан" – Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино. Вход свободен за лица до 18 години. С подкрепата на НФЦ.

05.09 – 20:00 часа – "GenZ vs Millennials" - Stand Up шоу на Inside Joke

06.09 – 10:00 и 11:30 часа – "Червената шапчица" – детски спектакъл

06.09 – 16:00 часа – "Джон Вардар срещу Галактката" – анимация. Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино. Вход свободен за лица до 18 години. С подкрепата на НФЦ.

06.09 – 19:30 часа – "Убийствена комедия" – спектакъл на театър "Възраждане" с участието на Лили Шомова, Боян Младенов, Анатоли Лазаров, Георги Няголов, Костадинка Аратлъкова/Никол Оташлийска, Йордан Ръсин

07.09 – 20:00 часа – "Неделя Сутрин" - комедия с Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков, Христо Пъдев и Александър Деянов – Skiller

08.09 – 20:00 часа – "The Beatles Legend" – музикално шоу от света на The Beatles

09.09 – 20:00 часа – "Пощенска кутия за мръсни приказки" – с участието на Петя Дикова, Алена Вергова, Гери Турийска, Асен Блатечки, Михаил Стоянов и Тино.

10.09 – 19:30 часа – "Игра за двама" - комедия за разминаванията и недоразуменията в отношенията между мъжете и жените. София Бобчева и Александър Кадиев влизат в 16 различни роли на хора от нашето съвремие

11.09 - 12:00 часа – "Звезда" - лятно кино на сянка. Двоен билет само за 5 евро.

11.09 – 20:00 часа – "Заклеваш ли се в децата?" - Театрална комедия за любовта, изкушението и няколко лоши идеи с Весела Бабинова, Владимир Зомбори

12.09 – 10:00 и 11:30 часа – "Котаракът с чизми" – детски спектакъл

12.09 – 20:00 часа – "Лисицата и котараците" – музикално шоу с Милица Гладнишка, Николай Воденичаров Никеца и Иван Велчев

13.09 – 10:00 и 11:30 часа – "Карлсон, който живее на покрива" – детски спектакъл

13.09 – 20:00 часа – "One night of Adele" - концерт с кауза в подкрепа на мисията на "Заедно в час"

Билети за събитията са налични в билетната мрежа на Eventim.

Още: "Софийски музикални седмици" продължават през есента с премиери, големи годишнини и специални международни гости

Повече информация за Sofia Summer Fest, както и пълната програма може да намерите на: сайта на фестивала и страниците в социалните мрежи Facebook и Instаgram.

Адрес: гр. София 1421, бул. "Черни връх" № 4, зад музей "Земята и хората"

Метро - Метростанция "Европейски съюз"

Автобус № 94 – спирки "Хотел Хемус" или "Хотел Хилтън"

Автобус № 102 – спирка "Хотел Хемус"

Автобуси № 72, 76, 204, 604 – спирка "Бул. Черни връх"

Тролейбус №7 – спирка "Хотел Хемус"