"Кандидатите за шеф на НЗОК нямат представа как работи Касата": Опозицията с критики

И двамата кандидати на "Прогресивна България" за управител и подуправител на НЗОК нямат представа как работи на практика Здравната каса.

Това коментира в социалните мрежи заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков.

"Превесът на политически лоялните кадри над компетентните експерти е опасен за всяка държавна система. Особено за здравеопазването. Изслушването на кандидатите на Прогресивна България за управител и подуправител на НЗОК - доц. Владимир Даскалов и Здравко Шушков – даде някои тревожни сигнали. Най-сериозният е, че и двамата нямат представа как работи на практика Здравната каса, която трябва да разпредели рекордно висок бюджет още за тази година. И нямат на разположние дори седмици, за да се учат и да навлизат в материята, защото времето притиска всички за бързи преговори и решения", коментира Денков.

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Той заяви, че не поставя под съмнение лекарската експертиза и компетентност на доц. Даскалов, но за управител на НЗОК се изискват различни умения и опит.

Кой е подходящ?

"И двамата кандидати от ПБ говорят за дигитализация, контрол и повече извънболнична помощ, но не показаха как могат да постигнат това. Същото е с намерението им да променят модела на финансирането - не се видя механизмът, който ще накара системата да опазва здравето на хората, вместо да изчаква да влязат в болница. Идеите да се насочат повече средства към профилактика и превенция, вместо към болнично лечение, или да се осигурят лекари в отдалечени райони, са пожелателни - не ги виждаме отразени в бюджета на управляващите за НЗОК. Обратното - той предвижда най-много средства за болнично лечение, при замразени увеличения на заплатите. А предстои спешна подготовка на бюджет за 2027 г. и преговори с БЛС за Националния рамков договор", пише още Денков.

По думите му единственият кандидат с богат опит в системата, включително финансов и управленски, доказал вече своите умения да ръководи успешно НЗОК, е Станимир Михайлов.

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"Няма нужда да се правят нови рискови експерименти - той отговаря най-добре на профила на управител, който знае как може да се свърши работата от първия работен ден. Ако правителството иска да работи за здравето на българите, трябва да потърси най-доброто решение за системата на здравеопазването, а не да подбира кадрите (както почти навсякъде другаде) според тяхната партийна лоялност", категоричен е Денков.