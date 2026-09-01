ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 1.09.2026

Днешната спортна програма предлага сериозно разнообразие за феновете. Следобед започват колоезденето с "Вуелта" и срещите от US Open, а вечерта идват интересни футболни сблъсъци. Акцентите са Хебър - Фратрия, дербито в Саудитска Арабия между Ал Хилал и Ал Ахли, Хамбург - Борусия Дортмунд, както и двата мача от Купата на Италия – Парма – Кремонезе и Торино – Монца.

Спорт по ТВ на 1 септември

15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, десети етап, мъже Евроспорт 1

17.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.45 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

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19.00 Парма – Кремонезе МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 2

20.00 Хебър – Фратрия Диема спорт

21.00 Ал Хилал – Ал Ахли МАХ Спорт 1

21.45 Хамбург – Борусия (Д) Диема спорт 3

22.00 Торино – Монца МАХ Спорт 3

22.00 Стоук – Норич Диема спорт 2

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