За улеснение на бизнеса: НСИ пуска единен портал за статистически изследвания

Националният статистически институт пуска Единен портал, чрез който респондентите ще имат достъп и ще мога да въвеждат данните за всички онлайн статистически изследвания. Целта на проекта е улеснение на бизнеса.

Чрез Единния портал управителите и собствениците на предприятия могат да се регистрират и да упълномощават свои служители или други лица, които да подават отчетите на фирмите посредством КЕП, Система за е-Автентикация на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и ПИК на НАП (за физическите лица).

Предвидено е и преупълномощаване на трети лица, ако е необходимо, както и прекратяване на упълномощаването по всяко време.

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За следващата кампания „Годишна отчетност – 2026“ Националният статистически институт, съвместно с Националната агенция за приходите и Агенцията по вписванията, ще въведе в експлоатация нова Информационна система „Единна входна точка“, като фирмите ще имат ангажимент да подават Годишни отчети за дейността и Годишни финансови отчети единствено в нея, което ще спести много време и средства на бизнеса.

Системата също ще се достъпва през Единния портал на НСИ, в който ще се извършват регистрациите и упълномощаванията за подаване на отчетите за дейността на предприятията през 2026 година.

През Единния портал до края на годината поетапно ще бъдат интегрирани и Информационните системи „Бизнес цикли“ (ИСБЦ), „Статистика на околната среда“ (ИССОС), „Структура на заплатите“, както и всички софтуерни приложения за събиране и обработка на статистически данни. Информационните продукти ще заработят след излъчване на новите извадки за изследванията през 2027 г.

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