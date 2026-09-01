Борисов няма обяснение пред избирателите на ГЕРБ защо играе за Йотова, Гюров има исторически шанс.

Това коментира в социалните мрежи съпредседателят на "Да, България" и народен представител от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

"Има огромен шанс пред България, защото има проевропейски кандидат. В противен случай, не просто всички яйца могат да отидат в една кошница, Радев ще получи трети мандат като президент. Копринков ще овладее цялата държава, а Иво Христов ще определя цялата външнополитическа ориентация на България, докато гледа към Путин", допълни той.

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Според Мирчев това не трябва да се допуска.

"Виждаме, че Борисов работи за кампанията на Йотова и няма обяснение пред собствената си партия и избирателите си защо го прави. Той започва да критикува кандидата с проевропейска визия. Борисов играе в отбора на Радев и очевидно се надява на някакво разбирателство. Всички партии трябва да направят стъпка назад. Проевропейски настроените български граждани ще имат проевропейския кандидат, за да може България да запази геополитическата си ориентация", смята още политикът.

Той добави, че е бил в Пловдив, където местните организации на "Да, България" от областта са провели среща. "На областното събрание бяха обсъдени предстоящите президентски избори и подготовката на организациите за подпомагане на кампанията. Друга ключова тема, подложена на дискусия, беше задълбочаването на интеграция на "Демократична България" на местно ниво, с хоризонт подготовката за местните избори през есента на 2027-ма година", написа още Мирчев.

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