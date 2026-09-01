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"Има защо да се притесняват": Кирил Петков за Йотова и президентския вот

01 септември 2026, 10:04 часа 710 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Има защо да се притесняват": Кирил Петков за Йотова и президентския вот

Всички се опитват да ни внушат, че президентските избори са предрешени. Но това неистово налагане, та дори и от Борисов, на г-жа Йотова като бъдещ президент ми прилича повече на притеснение, отколкото на увереност. Ако всичко беше решено, нямаше да има нужда толкова настойчиво да ни го обясняват. И мисля, че има защо да се притесняват", написа бившият премиер и лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков в социалната мрежа "Фейсбук".

Защо Йотова трябва да се притеснява от Гюров?

На първо място според него българинът има здравословно недоверие към прекалената концентрация на власт.

"Историята ни е научила, че когато прекалено много власт се събере на едно място, сметката накрая я плащат обикновените хора. Всяка власт има нужда от коректив. Андрей Гюров дава поне реална възможност за такъв", пише Петков. ОЩЕ: Бойко Борисов: Изборите са предрешени, всички помагат на госпожа Йотова (ВИДЕО)

На следващо място Кирил Петков смята, че за Андрей Гюров вече не е нужно да се гадае как би се държал във властта.

"Видяхме го заедно с Георги Кандев в служебния кабинет. Не търсеха политически спектакли и нямаше нужда от такива. Имаше нормално работещо правителство, без корупция, което спазваше закона, имаше европейски облик, проведе честни избори и остави сравнително спокойна държава. Без постоянно обяснение какво са заварили и без опит всеки проблем да бъде превърнат в политически спектакъл", посочи още Петков. 

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На трето място по Кирил Петков изтъкна, че Радев и Йотова са политически екип от години.

"Това само по себе си не е проблем. Проблемът е, че когато правителството на Радев започна да допуска сериозни грешки — от „справедливата кошница“, през фиаското със самолетите, до бюджета със свръхдефицит — не видяхме Йотова да изпълнява истинската си роля на неутрален президент. Нямаше вето, нямаше Консултативен съвет, нямаше ясно разграничаване с видимите грешки", смята още бившият лидер на "Продължаваме промяната".

Защо Андрей Гюров?

Кирил Петков разказа, че познава Андрей Гюров и естествено вярва в неговите качества за този пост.

"Няма да се опитвам да ви убеждавам колко трябва да го харесвате. Ще кажа само какво съм видял: спокоен човек, който слуша повече, отколкото говори, работи много и може да казва „не“, когато не е съгласен с дадена политика или решение. Да си честен и да работиш много невинаги е предимство в политиката. Но за президент на България, за държавник, а не просто политик, това е задължително", коментира още той. 

Според него изборът е по-голям от Андрей Гюров или Илияна Йотова.

"Въпросът е дали искаме още власт да се концентрира на едно място, дали искаме президент, който винаги ще се съгласява с мнозинството, или човек, който ще работи не в интерес на правителството, а в интерес на всички българи.

Отново зависи от всички нас", пише още Петков. ОЩЕ: Андрей Гюров за президент: Факторът "ГЕРБ" може да реши много

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Илияна Йотова Кирил Петков Андрей Гюров президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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