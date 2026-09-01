Слух или реалност: В ЦСКА взели решение да уволнят Христо Янев

Христо Янев ще бъде уволнен от ЦСКА по време на следващата пауза за националните отбори - такава информация се появи днес, но към този момент няма официално потвърждение от клуба. Твърдението е на "Мач Телеграф", според който ръководството вече е взело решение за треньорска промяна. На този етап обаче такава информация не се потвърждава от водещите спортни медии.

ЦСКА ще търси нов игрови облик с друг треньор?

Според публикацията причината за евентуалната раздяла няма да бъдат толкова резултатите, колкото игровият облик на ЦСКА. Шефовете искат "червените" да играят по-атакуващо и доминиращо, докато според източниците на изданието Янев не успява да наложи търсения стил. Натискът от трибуните също е сериозен, като привърженици на няколко пъти поискаха оставката на наставника.

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Какви са вариантите пред ЦСКА?

Според "Мач Телеграф" евентуална раздяла може да настъпи и по-рано – при лоша серия в предстоящите мачове или ако ръководството намери нов наставник. Като временен вариант е посочен спортният директор Валентин Илиев.

За постоянен заместник се търси чуждестранен треньор с по-сериозна визитка, твърди изданието. Сред възможните варианти е и Александър Тунчев от Арда, чийто футбол е харесван от ръководството на ЦСКА.

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