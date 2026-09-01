Григор Димитров последва Джокович на тазгодишния US Open - аут от турнира

Първата ни ракета при мъжете Григор Димитров не успя да премине през първи кръг на US Open, след като заради ниското си класиране в световната ранглиста беше принуден да играе квалификации в турнира. Той ги преодоля, но още в първия кръг на основната схема се сблъсъка с тежък противник – Алексей Попирин, и загуби с 1:3 сета (6:3, 3:6, 2:6, 4:6). Така Димитров, точно както и Новак Джокович, се сбогува с последния турнир от Големия шлем за годината.

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Първият сет беше мечтан за българина – той стоеше по-добре на корта, можеше да пробие още в първия сервис гейм на австралиеца, не го стори, но успя при 15:40 в шестия гейм. Този пробив се оказа достатъчен за победата на Димитров в сета.

Оттук-нататък нещата тръгнаха надолу – постепенно първият начален удар на Григор почна да изчезва, а този на Попирин се появи и процентът му на вкаран първи сервис постоянно растеше и укрепваше. Още в началото на втория сет българинът изостана с 1:3 гейма, успя да върне пробива за 2:3, но в осмия гейм Попирин пак проби и след това на собственото си подаване изравни сетовете.

При 2:2 гейма в третия сет заваля дъжд, мачът беше прекъснат и това се отрази по-негативно на Димитров – 4 поредни загубени гейма на неговата сметка след подновяването.

В четвъртия сет Попирин отново нямаше проблеми – пак 3:1 гейма в негова полза, като това се превърна в 4:1 и то с два пробива пасив. След това последва малко чудо – Алексей Попирин сервираше за победата при 5:2 и поведе на свой сервис с 40:0, но Григор обърна гейма и върна един от пробивите. При 5:4 за Попирин и ново 40:0 на негов сервис обаче вече нямаше шанс за българина – 6:4 за противника му и победа.

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