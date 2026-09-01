Браншът с нова идея за край на all inclusive модела: Да не е важен броят туристи, а приходите

Българският туризъм трябва да преосмисли модела си и да престане да залага на механичния брой туристи, а да акцентира върху приходите. Това означава туристите да бъдат изведени от all inclusive затворената среда, за да бъдат запознати с културно-историческите забележителности на България.

Такова предложение отправи Полина Карастоянова, директор на Националния борд по туризъм.

Според нея успехът на този сезон е, че е създал предпоставки за успешен следващ сезон. Тя заяви, че проблемът с липсата на полети за немските туристи е решен за следващата година.

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Карастоянова заяви, че не е нужен механичен ръст на броя туристи у нас, а ръст на приходите от туризъм.

"Тоест, компонентите на качеството, обвързани с приходите от туризъм, с продължителността на престоя, с характера на туристическите продукти, които се ползват на място. А именно - от онзи капсулиран all inclusive модел, в който туристът може да не излезе от периметъра на хотела, възможността да изведем туриста и да му покажем културни забележителности, винен и кулинарен туризъм, атракции, които могат да бъдат разказани. Тук има нужда от нов модел на управление на туристическите ресурси", категорична е тя.

По думите й отношението, начинът, по който посрещаш един човек, е предпоставка за приятното настроение за целия престой и това е важно да се промени. Тя призова още в обучението на кадрите в туризма да залегне идеята, че усмивката и културата на отношението е от огромно значение.

Изсветляване на сектора

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Според Одисей Спасов от Българската асоциация на туристическите агенти по морето трябва да има много по-сериозен контрол не само на бизнеса на светло, а и на сивия сектор.

"В туризма в сивия сектор се въртят над милиард и половина евро – настаняване, туристически услуги, организиране на мероприятия. Контролът е едно от най-важните пера в туристическия сектор, за да може наистина да се изсветли и да имаме реални резултати. А относно спекулата с цените – хърватският модел ни удари, но доста по-силно отколкото в Хърватия", смята Спасов.

Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма коментира, че има и добри, и лоши практики по Черноморието. "Има заведения, които предлагат атрактивни цени, много добро качество на услугата и те са пълни с редовни гости. Има и такива, които спекулират и са сложили абсурдни цени. Същото е и с цените в хотелите", допълни той.