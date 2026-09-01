"Никой не може да бъде подложен на изтезания": Процесът срещу Ива Михайлова в Кочани и жалба до Страсбург (ОБЗОР)

Македонската българка Ива Михайлова получи осми отказ от съда на Северна Македония да се лекува в България, въпреки предупрежденията на семейството ѝ и на самата нея, че може да остане инвалид. "Всеки ден се чувствам по-зле. Представям много документи, но явно те не са им достатъчни", каза вчера Ива пред БНТ, която вече 10 месеца не може да стигне до лечение. Процесът срещу Ива Михайлова в югозападната ни съседка е свързан с катастрофа, в която тя е участвала.

Във вчерашния процес беше разпитан и последния свидетел на катастрофата.

Полицаят, който е ръководил екипа на униформени, спирали за проверка автомобилите, идващи от Щип към Кочани, твърди, че не е видял момента на катастрофата, а само е чул звука от сблъсъка между двете коли. Заявява още, че спирали колите за проверка, така че да не пречат на движението. Пред медиите избра да мълчи.

Според свидетелят Дейвид Кръстов обаче колата на Ива е ударена в нейната лента.

Прокурорът по делото поиска медиите да не снимат в залата. Мотивира се с твърдението, че екипът на БНТ е снимал показанията на Дейвид Кръстов, единствения свидетел видял сблъсъка.

По информация на националната телевизия делото е отложено заради пропуски в експертизата, която е предложена от вещото лице, назначено от прокуратурата, и заради непълнотите, например неизмерването на тежестта на автомобилите. Адвокатите на Ива Михайлова поискаха делото и разпитът на това вещо лице да бъде проведено на следващо заседание, за да могат те много добре да се подготвят.

Делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември, когато ще бъде разпитано вещото лице, което твърди, че Ива е навлязла в насрещното движение, въпреки че такива обективни доказателства по делото за момента няма. Ще бъдат изслушани обаче и експертизите на две други вещи лица, които твърдят точно обратното – че автомобилът на Ива Михайлова не е напускал платното за движение и че другият автомобил е навлязъл в нейното платно и я е ударил, предаде БНТ. ОЩЕ: "Има риск да остане инвалид": Майката на Ива Михайлова се оплака от натиск срещу свидетели

Казусът ще отиде в Страсбург

Подготвя се жалба, която е по член 3 от Конвенцията за правата на човека, който защитава правото на личен живот и на здраве и която гласи: "Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание". По този начин единствено чрез европейските институции властите в РСМ могат да бъдат задължени да върнат на Ива Михайлова нейния паспорт и да ѝ разрешат тя да пътува, констатира БНТ.

Протести и политици на място

Процесът срещу Ива Михайлова в Кочани мина на фона на протест на граждани пред съда, които изразиха своята подкрепа към нея.

Междувременно в София пред посолството на Република Северна Македония фондация „Македония“ също организира протест.

На самото дело присъстваха депутати както от управляващата партия в България, така и от опозицията. Там бяха Борислав Георгиев от „Прогресивна България“, бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев, Елисавета Белобрадова от „Демократична България“ и Ангел Георгиев от „Възраждане“.

Македонските медии за процеса?

Македонските медии представиха процеса много грозно и като „отчаян опит на България“ да си намери онеправдани българи. Дори нарекоха момичето новата Спаска Митрова.

Въпреки че казусът й много прилича на този на Митрова и че отношението към тях са част от една и съща политика на Северна Македония срещу българщината. ОЩЕ: "София отчаяно се опитва да намери онеправдани българи": Македонски медии наричат Ива Михайлова новата Спаска Митрова

Кой се грижи за Ива Михайлова?

В момента за Ива се грижат нейни близки в Кочани - баба й и дядо й. Баща ѝ заяви пред бТВ семейството има само едно желание – тя да получи необходимото лечение възможно най-скоро.

Симеон Михайлов, часове след днешното заседание, заяви пред бТВ, че семейството е изключително притеснено за здравословното ѝ състояние.

„Първо да благодаря на българското общество и на българските политици, които са съпричастни към казуса за Ива Михайлова. В момента имам информация от първо лице в град Кочани, Северна Македония, че за пореден път е отказано лечението и пускането на Ива Михайлова да се прибере в България, за да може да се направи адекватната медицинска интервенция“, каза Симеон Михайлов. По думите му семейството се е надявало съдът да вземе решение в полза на здравето на Ива. ОЩЕ: Липса на всякаква хуманност: Македонският съд отново отказва на Ива Михайлова да се лекува в България