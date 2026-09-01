"Посрещнете новия президент": Гюров и Кандев официално обявиха кандидатурите си (ВИДЕО)

Бившият служебен премиер и кадър на "Продължаваме промяната" Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев официално дадоха старт на кампанията си за президентските избори. Гюров ще бъде кандидат за президент, а Кандев - за вицепрезидент. Официалното представяне на кандидатпрезидентска двойка се провежда в родния град на двамата - Гоце Делчев. Любопитното е, че при представянето на Гюров той беше извикан на сцената като "новия президент на България".

Двамата ще бъдат издигнати от инициативен комитет, който вече получи подкрепата на известни личности, сред които физикът проф. Минко Балкански и студентката по медицина Василена Киара, която участва в протестите на младите лекари. Още: "Има защо да се притесняват": Кирил Петков за Йотова и президентския вот

"Република България няма нужда от еднолична власт за един човек, а трябва един закон да се спазва от всеки човек", заяви Георги Кандев, бивш главен секретар на МВР.

Той определи Гюров като "справедлив човек, който признава грешките си и бърза да ги поправи, обича България и не е само костюм в охрана, а е човек". Още: Андрей Гюров за президент: Факторът "ГЕРБ" може да реши много

"АНдрей Гюров ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите и използва ежедневно модерните достижения на света", каза още Кандев.