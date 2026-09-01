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Наркотик за туристите: Задържаха екстази с лика на Тръмп в Черна гора (СНИМКИ)

01 септември 2026, 10:38 часа 713 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Наркотик за туристите: Задържаха екстази с лика на Тръмп в Черна гора (СНИМКИ)

Таблетки с екстази с разпознаваемото изображение на президента на САЩ Доналд Тръмп са задържани в черногорския курорт Будва, където полицията през уикенда е извършила 53 конфискации на наркотици, арестувала е 19 души и е повдигнала наказателни и престъпни обвинения срещу 30 от тях за злоупотреба с наркотици, предаде черногорското издание Vijesti. Това не е първият път, в който чертите на лицето на Доналд Тръмп са използвани като вдъхновение за формата на хапчета екстази. През 2017 г. германската полиция конфискува около 5000 хапчета екстази с цвят на морков, оформени като главата на американския президент, за които се смята, че са били рекламирани онлайн под лозунга „Тръмп прави партитата отново страхотни“.

 

Защо това екстази е изключително опасно?

Британската BBC съобщи вчера, че Холандският институт за наркомании и психично здраве е издал „червено предупреждение“ към потребителите за потенциално смъртоносни хапчета екстази, които наподобяват американския президент Доналд Тръмп. Институтът „Тримбос“ в Утрехт съобщи, че през август няколко хапчета са били представени на тестови центрове и е установено, че съдържат изключително високо количество химикала PMMA. „Не използвайте това хапче при никакви обстоятелства“, заяви институтът, предупреждавайки, че лекарството може да причини „прегряване с потенциално фатални последици“. Институтът публикува снимки на хапчетата, на които от едната страна е изобразено лицето на Тръмп, а от другата са релефно изписани думите „Тръмп“ и „NL“. PMMA, или пара-метоксиметамфетамин, е вещество, подобно на MDMA – активната съставка в хапчетата екстази. „Ефектът обаче настъпва по-късно и стимулиращият момент често отсъства.

Това увеличава риска от предозиране“, предупреди здравният институт. Потребителите са били информирани, че могат да изпитат симптоми като гадене, учестен пулс и конвулсии часове след прием на хапчетата. ОЩЕ: Британски свещеник почина след нощ на секс и наркотици с белгийски колега

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Доналд Тръмп Наркотици Черна гора Екстази Будва
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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