Лудогорец е на дъното във Втора лига! Два емблематични български отбора продължават впечатляващи серии

31 август 2025, 18:31 часа 513 прочитания 0 коментара
Дунав Русе и Янтра Габрово продължават доброто си представяне във Втора лига! Двата отбора са в серия от 5 мача без загуба. В двубой от петия кръг на втория ни ешелон футболистите на Георги Чиликов постигнаха успех с 3:1 при гостуванетo на Лудогорец II и приближиха "орлите", които остават 3 пункта, към дъното на класирането. "Ковачите" от своя страна спечелиха с 1:0 като гост срещу Спортист Своге.

Дунав и Янтра нямат загуба

В Разград Кристиян Бойчев и Хюсеин Кельовлуев осигуриха аванс от два гола на "драконите" до 46-ата минута. Радослав Апостолов също се разписа в заключителната фаза, а Константин Димитров реализира почетното попадения за домакините. Дунав събра 13 точки и си върна втората позиция.

Окачените бутонки

След равностойно първо полувреме в Своге, гостите от Янтра стигнаха до успеха от дузпа. Точен от 11-те метра беше ветеранът Мартин Райнов, който отбеляза в 74-ата минута. Габровлии имат 12 пункта и са на третата позиция. 

Иначе Локомотив Горна Оряховица също си тръгна доволен от гостуване– 2:1 при визитата на Хебър Пазарджик. Две попадения за успеха им преди почивката вкара Жулиян Иванов, и двата пъти разписал се след асистенции на бразилското крило Роймар. Първа победа за сезона записа и Черноморец Бургас. ”Акулите” се наложиха с 2:0 над Спартак Плевен на стадиона в Несебър. Георги Стайков откри резултата в 6-ата минута, след като направи добавка при удар на Живко Петков с глава и избиване на вратаря на плевенчани Иларион Тухай. Крайното 2:0 оформи появилият се като резерва флангови нападател Кристиян Добрев, който наказа излязлата напред защита на плевенчани.

Джем Юмеров
