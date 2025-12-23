Лудогорец поиска среща с БФС, ПФЛ и клубовете - настоя за феърплей в предстоящите оспорвани двубои

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец, който през този сезон е в нестандартната позиция на догонващ в класирането в Първа лига, прояви желание за свикване на работна среща с представители на останалите клубове от елита, както и с представители от Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига. От Лудогорец искат да обсъдят "текущи проблеми" преди втория полусезон, в който се очаква да има много ключови и оспорвани мачове.

Лудогорец иска отлични терени и феърплей за втория полусезон

От щаба на Лудогорец настояха, че искат да се гарантират отлични терени за втория полусезон, както и спазване на феърплея в предстоящите двубои. Припомняме, че разградчани ще трябва играят срещу Левски за Купата на България, а също така и за Суперкупата. В първенството двата тима също ще се срещнат, и то няколко пъти, когато дойде и плейофната фаза, когато се очаква да се реши и битката за титлата.

Ето и позицията на Лудогорец:

"ПФК „Лудогорец“ поиска свикване работна среща между Клубовете, БФС и Лигата

Ръководството на ПФК „Лудогорец“ отправи молба до президента на БФС Георги Иванов и президента на БПФЛ Атанас Караиванов за свикване на работна среща с участието на клубовете от Първа професионална лига и представители на на Лицензионната, Спортно-техническата и Съдийската комисии. Целта на срещата е да се обсъдят текущи проблеми на клубовете в началото на годината и преди подновяването на първенството и турнира за Купа на България.

Това наше предложение е продиктувано и от очакваните оспорвани двубои в началото на втория полусезон на Първа професионална лига, четвъртфинала, полуфиналите, и финала на турнира за Купата на България, и искрените ни надежди те да бъдат проведени на отлични терени, и при спазен феърплей. Също така, бихме желали да дискутираме датите за четвъртфиналната и финалната фаза на турнира за Купата на България, и началото на сезон 2026/27 г.

Пожелаваме на служители на БФС, БПФЛ и всички професионални футболни клубове щастливи и спокойни празнични дни, както и успех през настъпващата година."

