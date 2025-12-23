ЦСКА показа какво се случва на „Армията“ - козирката и металната конструкция на фасадата ще бъдат завършени в срок (ВИДЕО)

Най-модерният стадион в България се оформя с бързи темпове, а активната работа не спира дори през празничните дни. Целта е една – съвсем скоро ЦСКА да се завърне в своя дом, където да продължи да пише славната си футболна история. Освен че ще отговаря на всички изисквания на УЕФА, „Българска армия“ ще предложи условия, които да задоволят и най-претенциозните, а изживяването на феновете ще е наистина неповторимо.

Поредно доказателство получаваме от разказа на изпълнителния директор на APD България Александър Ангелов, който за първи път ни въвежда в сърцето на Сектор А – Ниво 0, или т.нар. „футболна зона“ на стадиона: достъпа на играчите, зоните и помещенията за служебните лица, тунела, извеждащ футболистите на терена, залата за пресконференции, микс зоната, фен магазина, ресторанта с детския кът, кухненските зони и – разбира се – бъдещата съблекалня на ЦСКА, където футболните ни герои ще се готвят за славните битки.

Какво се случва с реконструкцията?

Без съмнение „червените“ футболисти ще се радват на изключителен комфорт: Основната част на „армейската“ съблекалня ще е с площ от 87 кв. м. и ще е оборудвана с всякакви удобства. Освен с персонализирани шкафчета за всички играчи, помещението ще има светещ таван, на който ще грее емблемата на клуба. На разположение на треньорския щаб ще са пълен набор от технически възможности за подготовка и указания (мултимедия, магнитни дъски и др.). Отделна стая е обособена за треньорския щаб, докато в санитарната част е предвиден и „леден“ басейн за възстановяване на футболистите. Освен това - за пълноценната подготовка на играчите, е предвидено масажно помещение с площ от 32 кв. м., както и допълнителна медицинска стая.

Обширна част от съблекалнята на ЦСКА е предназначена за загрявка преди двубоите – залата е с площ от 78 кв. м. и ще разполага с настилка от изкуствена трева, различни фитнес уреди и друго помощно оборудване.

Съблекалнята за гостуващите отбори също ще е с най-модерни функционалности, включително отделно помещение за треньорския щаб, масажна стая, санитарни помещения и др.

В предверието към изхода за терена е предвидено специално пространство за интервюта веднага след края на мачовете (флаш зона), а в общия коридор, свързващ двете съблекални се намира и т.нар. „микс зона“, където журналистите ще имат пряк достъп до играчите след двубоите. Непосредствено до нея – за удобство на медиите, е позиционирана и залата за пресконференции, която също ще отговаря на всички изисквания на УЕФА за мачове от международно ниво (като капацитет и оборудване).

Обширна зона на Ниво 0 е предвидени за официалния фен магазин на ЦСКА, който всъщност ще „прелива“ и на горното ниво с пряка връзка с клубния музей. В непосредствена близост ще е ресторантската част и специално обособен детски кът, в който най-малките „армейци“ ще получат специална грижа и внимание.

От разказа за Александър Рангелов става ясно, че в срок се реализират и дейностите по завършване на козирката и металната конструкция на фасадата, след чието завършване ще бъде поставена и окачената стъклена фасада.