Новият голмайстор на Лудогорец: Не е лесно да спечели шампионата отново, когато се бориш на три фронта

Новият голмайстор на Лудогорец Петър Станич направи равносметка на първите си няколко месеца в българския шампион. Сръбският офанзивен халф говори пред изданието в родината си „Sportske.net“ като коментира битката с Левски за титлата в Първа лига, представянето на „орлите“ в турнира Лига Европа, както и взаимоотношенията му с норвежкия наставник на разградчани Пер-Матиас Хьогмо.

Станич сподели, че Лудогорец е бил най-упорит за подписа му, но това, което го е привлякло в тима е проектът на „орлите“ и хегемонията им в България. Той допълни, че никога не е лесно да станеш шампион, когато се бориш на три фронта, но той и съотборниците му ще направят всичко по силите си да вдигнат титлата за 15-ти пореден път.

„Стилът ми подхожда на системата на Хьогмо“

„Лудогорец бяха упорити, но това, което ме привлече най-много, беше проектът, който ми представиха. Те са редовни участници в Европа и са шампиони през последните 14 години, а аз обичам да печеля. Така че това беше най-голямата причина за моето пристигане. С Пер-Матиас Хьогмо се разбрахме от самото начало. Моят стил подхожда на неговата система. Естествената ми позиция е в средата на терена, атакуващ полузащитник, но през цялата си кариера до момента се научих да отговарям на изискванията на много позиции, така че това се вижда сега и в европейските мачове, и на сцената в България“.

„Имаме още два мача през януари и мисля, че с играта, която показахме в предишните двубои, имаме голям шанс да продължим напред към плейофите. Рейнджърс и Ница са два много големи клуба и не бива да ги отписваме. Те са дългогодишни участници в европейските турнири и разполагат с много добри играчи“.

„Има голямо напрежение, когато си шампион 14 години поред. Да спечелиш шампионата отново и отново не е лесно, когато се бориш на три фронта, но всички искахме да играем на тези три фронта, така че не можем да се оплакваме. Разбира се, има напрежение по време на всеки мач, особено защото всеки, когато играе срещу шампиона, дава 110 процента от себе си. Така че е хубаво, но носи и голяма отговорност на терена“, обясни Петър Станич.

