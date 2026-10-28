Григор Димитров се бори до последно, но отпадна след трисетова драма във Виена

Най-добрият български тенисист Григор Димитров приключи участието си на турнира от категория ATP 500 във Виена още в първия кръг. Българинът отстъпи на световния №6 Флавио Коболи след оспорвана битка в три сета – 4:6, 6:3, 3:6. Гришо успя да се върне в мача след загубената първа част, но допусна решителен пробив в третия сет, който наклони везните в полза на италианеца.

Григор намери отговор след загубения първи сет

Двубоят започна равностойно, като Димитров имаше възможности да притисне съперника си още в началните геймове. Българинът обаче не успя да се възползва от шансовете си за пробив, а в седмия гейм Коболи реализира брейк и поведе с 4:3. Италианецът запази преднината си и затвори първата част с 6:4 за 45 минути.

Във втория сет Григор повиши нивото си, започна да играе по-уверено и постепенно наложи своя ритъм. След няколко пропуснати възможности за пробив българинът най-после успя да спечели подаването на съперника си за 4:2. Димитров затвърди предимството си и изравни резултата в сетовете след 6:3.

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Пробив в третия сет реши всичко

Преди началото на решителната част Коболи поиска медицински таймаут, а впоследствие получи масаж на лявото бедро. Въпреки физическите затруднения италианецът успя да остане конкурентоспособен. Гришо започна стабилно третия сет, но постепенно непредизвиканите грешки отново зачестиха.

При 2:3 българинът допусна пробив, след като пропусна форхенд, а Коболи затвърди преднината си за 5:2. Димитров успя да спаси две точки за пробив в следващия гейм и намали до 3:5, но италианецът не допусна обрат и затвори решителната част с 6:3.

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