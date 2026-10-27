Рома се доближи до върха в Серия А, сензацията Комо с невероятен обрат в Торино

В едни от първите мачове от деветия кръг на Серия А впечатляващият от началото на сезона Рома и сензацията през последните няколко години Комо изиграха мачове, които не оставиха безразлични феновете на италианския футбол. "Вълците" бяха на минути от това да изпуснат 2 точки срещу Каляри, но с късни голове се приближиха към върха в класирането. Възпитаниците на Секс Фабрегас също отбелязаха късни попадения, за голям обрат като гост на Торино.

Рома беше на косъм да изпусне победата

Мачът не започна много добре за Рома, тъй като "вълците" изостанаха в резултата още в 10-ата минута. За Каляри резултатът откри М'Бала Нзола от дузпа. Но радостта на гостите не трая дълго, тъй като възпитаниците на Джан Пиеро Гасперини бързо се върнаха в срещата. Емануеле Лули и Николо Пизини се разписаха съответно в 15-ата и 21-вата минута, за да обърнат резултата и Рома се оттегли с гол аванс на почивката. Каляри изравни в 81-вата минута с попадение на Далиеле Малдини, но "вълците" този път си осигуриха 2 гола преднина. Родриго Мора вкара в 85-ата минута, а Дониел Мален само 2 минути по-късно, за да оформи крайното 4:2.

Още: "Подариха им Шампионска лига": Алегри разпали огромен скандал в Серия А

Комо с късен обрат в Торино

Комо също взе победата, но по много по-труден начин. В гостуването си на Торино, възпитаниците на Секс Фабрегас изоставаха в резултата в 24-ата минута, след като Че Адамс откри резултата за "биковете". Близо до самия край на срещата изглеждаше сякаш Комо ще допусне загуба, но Хакобо Рамон изравни в 82-рата минута. Комо се възползва от инерцията, която набра и осъществи пълен обрат. Звездата на отбора вкара в 87-ата минута за 2:1. А Мартин Батурина подсигури успеха на отбора и оформи крайното 3:1 с гол само 5 минути по-късно.

Още: Ман Сити трябва да бъде пратен в девета глуха, но Висшата лига никога няма да си направи такова харакири