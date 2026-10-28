Румен Радев: Тунелът "Топли дол" ще бъде отворен за празниците и до Великден ще бъде пуснат в експлоатация

Премиерът Румен Радев и министърът на регионалното развитие Иван Шишков са инспектирали тунелите по пътя София – Варна, на път към Велико Търново. Това съобщи Румен Радев при посещението си във Велико Търново. Той посочи, че в района на тунелите са били собственикът на фирмата изпълнител, техническите ръководители и представители на полицията, които организират безопасността на движението. Това, което те обещаха, е тунелът „Топли дол“ да бъде отворен за коледните празници и поеха ангажимент до Великден той да бъде пуснат в експлоатация, каза Румен Радев.

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„Зададох много ясен въпрос – можеше ли ремонтът да не се извършва точно в този момент, хората са бесни в огромните задръствания, казаха ми, че не може, защото стандартите за безопасност налагат тунелът непременно да бъде ремонтиран“, уточни министър-председателят. Той посочи, че ремонтът е бил планиран още през 2025 година като неотложен, но началото му е отлагано четири-пет пъти. Сега вече няма как – ремонтът трябва да се извърши, а екипите работят усилено, допълни Радев, цитиран от БТА.

Премиерът посочи, че до една година, най-късно по това време догодина, може да бъде възложено строителството на магистралата Русе – Маказа до гръцката граница. По думите на Радев така Велико Търново ще се превърне в пресечна точка на две магистрали, а там, където се пресичат магистрали, има кипеж, инвестиции, логистични хъбове и промишленост.

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Радев каза още, че въпреки трудностите при формиране на бюджета, пенсиите ще бъдат увеличени, ще има увеличение на заплатите, на средства за майчински, за детски надбавки и за данъчни облекчения за семейства с деца. Ще има стипендии за ученици и студенти. Ще бъдат осигурени всички социални разходи. Ще има и средства за инфраструктура, допълни министър председателят.

Румен Радев и министърът на регионалното развитие Иван Шишков се срещнаха с кмета на Велико Търново Даниел Панов и обсъдиха важни за общината инфраструктурни обекти, като Северния пътен възел, Присовските завои и свлачището на хълма „Трапезица“.

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