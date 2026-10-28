Съперникът на Нетаняху с първи коментар след вота в Израел, готов е да сформира правителство

Центристът Гади Айзенкот, чийто блок има лека преднина срещу премиера Бенямин Нетаняху след изборите в Израел, обяви, че възнамерява да сформира правителство и се противопостави на произвеждането на нови избори, предаде Франс прес. Говорейки пред свои поддръжници в Тел Авив, той се обърна и към Нетаняху, който все още не е коментирал изборните резултати.

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“Дори не се опитвайте да използвате сигурността на Израел за политически цели”, заяви Айзенкот в явна препратка към скорошните твърдения на израелския премиер за иранска заплаха.

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Изборите протекоха при рекордна за последните две десетилетия избирателна активност - 77,7%, което е с около седем процента повече в сравнение с гласуването през 2022 г., отбелязва Ройтерс.