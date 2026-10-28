Туск обяви датата за преговори между Украйна, Русия и САЩ, от Киев му отговориха

Полският премиер Доналд Туск обяви, че разговорите между делегации от Украйна, Русия и Съединените щати са предварително насрочени за 4 ноември. По думите му срещата вероятно ще се проведе в Абу Даби, предаде The ​​Guardian.

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Туск коментира и телефонния разговор между финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре с руския президент Владимир Путин. Той отбеляза, че разговорът се е състоял след консултации с него, украинския президент Володимир Зеленски и американската страна. Според Туск, европейската страна е останала с впечатление за предпазлив оптимизъм относно шансовете за постигане на напредък на тристранната среща в Абу Даби. Той подчерта много предпазливия си подход към взаимодействието с Русия и призова Стуб и Стьоре да проявят бдителност в преговорите си с Путин.

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„Не трябва да си правим илюзии. Ясно е каква игра играе руската страна, но ще поддържам постоянен контакт с всички, които имат добра воля и вярват, че е възможно споразумение – или поне че може да се постигне прекратяване на огъня преди зимата“, подчерта полският премиер.

Реакцията на Украйна на изявлението на Туск

В коментар пред ТСН, Давид Арахамия, лидер на фракцията „Слуга на народа“ във Върховната рада на Украйна, отрече тристранните преговори действително да се проведат на 4 ноември. Той заяви, че страните все още определят дата и очакват потвърждение от американската делегация, която посредничи в преговорите.

Разговорът на европейските лидери с Путин: Какво е известно?

Припомняме, че на 27 октомври финландският президент Александър Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре проведоха телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Украйна беше информирана за подготовката на този телефонен разговор. Известно е, че Стуб и Стьоре са инициирали разговора, за да обсъдят войната на Русия срещу Украйна и дипломатическите усилия за прекратяване на войната и насърчаване на мира и стабилността в Европа. Стуб и Стьоре участваха в телефонния разговор като лидери на своите страни и не действаха като представители на Европа.

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По-късно украинският външен министър Андрей Сибиха съобщи, че телефонните разговори между лидерите на Норвегия и Финландия и Путин са били координирани с Украйна. Той повтори, че Украйна е ангажирана с прекратяването на войната и има реалистични предложения и решения.

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Както съобщи Ройтерс, позовавайки се на източник, близък до Кремъл, по време на разговора Путин е казал на Стуб и Стьоре, че все още иска да анексира напълно Донбас. Според източника Стуб и Стьоре са отговорили на изявлението на Путин, като са подчертали, че краят на войната трябва да включва справедлив мир.