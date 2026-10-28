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Хакнаха електронната поща на Джорджа Мелони

28 октомври 2026, 1:52 часа 794 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хакнаха електронната поща на Джорджа Мелони

Хакери проникнаха в електронната поща на италианския премиер Джорджа Мелони. За щастие, тя не е използвала тази сметка за официална правителствена кореспонденция. Технически експерти казват, че ситуацията е под контрол и всички необходими мерки за сигурност вече са предприети, според ANSA.

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Миналия месец германската крайнодясна „Алтернатива за Германия“ беше цел на кибератака, при която бяха разкрити близо половин милион имейла от нейните сметки. А през октомври кибератака изключи хладилните системи в множество френски супермаркети — принуждавайки магазините да изхвърлят тонове храна.

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Хакери Италия хакерска атака Джорджа Мелони
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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