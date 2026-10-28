Нови отстъпки: Тръмп обмисля отмяна на санкциите срещу руския фонд, стоящ зад износа на дизел за САЩ

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля отмяна на санкциите срещу Руския фонд за преки инвестиции - суверенен фонд, който преди това беше описан от Вашингтон като „фонд за замърсяване“ на президента Владимир Путин, тъй като Москва се стреми да разшири продажбите на дизел в САЩ. Решението може да дойде в резултат от преговори, в които руски представители са поискали облекчаване на санкциите за Фонда във връзка с предложената му роля в улесняването на износа на горива, предава The ​​New York Times, позовавайки се на хора, запознати с дискусиите. Все още не е обявено подобно решение, а Министерството на финансите разглежда искането чрез установената процедура за премахване на санкции.

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Дискусиите се ускориха, след като президентът Доналд Тръмп отмени санкциите върху руския дизел на 9 октомври. Впоследствие Фондът предложи да улесни транзакциите между руски износители и американски купувачи, като същевременно окаже натиск върху Вашингтон да премахне ограниченията върху самия фонд.

Американски служител потвърди, че администрацията оценява заявлението „чрез установени процедури“ като част от усилията за „подобряване на отношенията между САЩ и Русия и подпомагане на прекратяването на войната“. Министерството на финансите изисква санкционираните организации, които искат да бъдат премахнати от черния списък, да докажат, че основанията за първоначалното им включване вече не са приложими.

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Министерството на финансите посочи, че Руският фонд за преки инвестиции вече притежава необходимото разрешение за участие в сделки с руски дизел, което означава, че не е необходимо по-широко облекчаване на санкциите, за да продължат доставките.

Руски танкери се отправят към американските пристанища

Според доклада, три танкера, превозващи руски дизел, са отплавали за САЩ през октомври. Руският вицепремиер Александър Новак отдаде пратките на участието на Фонда, заявявайки, че те са осъществени „със значителната подкрепа“ на фонда.

Един кораб, „Агиой Фанендес“, отплава от руското пристанище Приморск на 23 октомври и се очаква да достигне САЩ около 7 ноември. Пристанището му на местоназначение не е потвърдено, нито пък е извършено плащане от американски купувач.

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Руският външен министър Сергей Лавров се опита да отдели доставките на гориво от по-широки дипломатически отстъпки. На 27 октомври Лавров определи споразумението за дизеловото гориво като търговска сделка без политически условия.

Икономическият пратеник на Путин получава достъп до Вашингтон

В центъра на дискусиите е Кирил Дмитриев, главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции и специален пратеник на Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество. Дмитриев се очерта като основната икономическа връзка на Москва с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Американски служител определи Дмитриев като „полезен пратеник“ в преговорите.

В реч в Москва на 16 октомври Дмитриев разкритикува западните икономически ограничения, твърдейки, че санкциите са фундаментално погрешни. Той също така изрази оптимизъм относно отварянето на дипломатическите отношения, заявявайки: „Ледът най-накрая се счупи“.

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Ангажиментът на фонда с Вашингтон получи допълнително внимание по време на срещите в Санкт Петербург миналата седмица. Уиткоф похвали Дмитриев директно пред Путин, казвайки на руския президент: „Беше наистина, наистина добре да се работи с Кирил.“ Уиткоф отделно информира Дмитриев, че Министерството на финансите се занимава с него независимо, което показва директен канал между руския фонд и служителите на САЩ, отговарящи за санкциите.

Фонд, санкциониран след инвазията в Украйна

Вашингтон наложи санкции на Руския фонд за преки инвестиции, управляващото му дружество и Дмитриев на 28 февруари 2022 г., малко след като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. По това време Министерството на финансите определи Фонда като „широко смятан за таен фонд за президента Владимир Путин“. Създаден през 2011 г., той служи като суверенен фонд на Русия и преди това е финансирал разработването на ваксината срещу коронавирус „Спутник V“.

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Ограниченията останаха в сила и при управлението на Тръмп, чиято администрация запази почти всички санкции, свързани с Русия, въведени по време на президентството на Джо Байдън. Следователно премахването на Фонда от списъка със санкции би представлявало значително отклонение от този подход, особено ако бъде предприето без уреждане на войната в Украйна.

Бивши американски служители предупреждават за дипломатически последици

Потенциалното отстраняване предизвика предупреждения от бивши американски служители, които твърдят, че облекчаването на икономическия натиск преди споразумение за Украйна би могло да отслаби преговорната позиция на Вашингтон. Ерик Грийн, който отговаряше за политиката по отношение на Русия в Съвета за национална сигурност при Байдън, заяви, че ходът ще изпрати „наистина силно послание“, че САЩ вече не обвързват облекчаването на санкциите с прекратяване на конфликта.

Даниел Фрийд, бивш посланик на САЩ, също критикува перспективата за едностранни отстъпки. В статията си за X, Фрийд твърди, че подобни жестове на американска добра воля биха могли „да възпрепятстват преговорите, като сигнализират за слабост“.

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Администрацията представи ангажимента си с Фонда като част от по-широки усилия за подобряване на отношенията с Москва и преследване на края на войната. Засега прегледът остава административен процес, а не обявена промяна в политиката. Към момента на публикуване на доклада нито Кремъл, нито Министерството на финансите, нито от Руския фонд за преки инвестиции бяха публикували публично изявление относно потенциалното премахване на санкциите.

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