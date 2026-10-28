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Украйна удари важен руски металургичен завод (ВИДЕО)

28 октомври 2026, 1:10 часа 510 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм/ДСНС
Украйна удари важен руски металургичен завод (ВИДЕО)

Експлозии разтърсиха руския град Липецк на фона на ракетна заплаха. Според OSINT канали, пожарът е избухнал близо до Новолипецкия металургичен завод, който е бил атакуван от украинските въоръжени сили. Съобщава се и за пожар близо до летището. По непотвърдена още информация, обектът е атакуван с украински ракети FP-5 "Фламинго".

"Виждаме активното използване на противовъздушната ракетно-артилерийска система "Панцир" срещу въздушни цели. Няма характерна експлозия след попадение във въздушна цел. Възможно е "Панцир" да е отказал. Регистрирахме и пожар в района на НЛМК (Новолипецки металургичен завод) в резултат на дейност на противовъздушната отбрана и падащ обект", обявиха украинските сили.

"Видеото показва детонация на 30-милиметрови снаряди по време на използване на автоматичните зенитни оръдия на руската противовъздушна ракетно-артилерийска система "Панцир" срещу цели. Не са регистрирани попадения", пишат още те.

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Украинските удари срещу Русия

По-рано беше съобщено, че части на Украинските отбранителни сили са нанесли удар по цех, произвеждащ батерии за вражеско оръжие в предприятието „Енергия“ в град Елец в Липецка област (Руска федерация).

Генералният щаб отбеляза, че „Енергия“ е единственият руски производител на батерии за модули за насочване и корекция на бомби, а също така произвежда батерии за оперативно-тактически ракетни системи „Искандер-М“ и крилати ракети с морско базиране.

Освен това, Генералният щаб потвърди унищожаването на основното съоръжение за производство на микрочипове, както и повреди по сградата и сървърите на предприятието „Протон-Електротекс“ в град Орел, Орловска област (Русия), въз основа на резултатите от предварителните удари.

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Русия война Украйна украински удар Липецк Новолипецки металургичен завод
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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