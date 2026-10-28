Украйна удари важен руски металургичен завод (ВИДЕО)

Експлозии разтърсиха руския град Липецк на фона на ракетна заплаха. Според OSINT канали, пожарът е избухнал близо до Новолипецкия металургичен завод, който е бил атакуван от украинските въоръжени сили. Съобщава се и за пожар близо до летището. По непотвърдена още информация, обектът е атакуван с украински ракети FP-5 "Фламинго".
Russian spotters report FP-5 Flamingo hybrid cruise missiles over Lipetsk. Russian air defenses are very active over the city. #OSINT #Ukraine https://t.co/bk7vxkYLUL— OSINT Intuit™ (@UKikaski) October 27, 2026
"Виждаме активното използване на противовъздушната ракетно-артилерийска система "Панцир" срещу въздушни цели. Няма характерна експлозия след попадение във въздушна цел. Възможно е "Панцир" да е отказал. Регистрирахме и пожар в района на НЛМК (Новолипецки металургичен завод) в резултат на дейност на противовъздушната отбрана и падащ обект", обявиха украинските сили.
Missile alerts sounded across several Russian regions amid reported Ukrainian strike activity. Air defenses were active over Lipetsk against jet-powered targets. Preliminary reports indicate impacts and a fire in the direction of the local airfield, though the extent of any damage remains unclear. #Russia— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2026
"Видеото показва детонация на 30-милиметрови снаряди по време на използване на автоматичните зенитни оръдия на руската противовъздушна ракетно-артилерийска система "Панцир" срещу цели. Не са регистрирани попадения", пишат още те.
💥👀 The video shows the detonation of 30-mm shells in Lipetsk during the operation of the automatic anti-aircraft guns of Russian Pantsir system on targets. https://t.co/vl8hGlJU7B— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 27, 2026
Украинските удари срещу Русия
По-рано беше съобщено, че части на Украинските отбранителни сили са нанесли удар по цех, произвеждащ батерии за вражеско оръжие в предприятието „Енергия“ в град Елец в Липецка област (Руска федерация).
Генералният щаб отбеляза, че „Енергия“ е единственият руски производител на батерии за модули за насочване и корекция на бомби, а също така произвежда батерии за оперативно-тактически ракетни системи „Искандер-М“ и крилати ракети с морско базиране.
Освен това, Генералният щаб потвърди унищожаването на основното съоръжение за производство на микрочипове, както и повреди по сградата и сървърите на предприятието „Протон-Електротекс“ в град Орел, Орловска област (Русия), въз основа на резултатите от предварителните удари.