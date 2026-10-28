Арсенал се сгромоляса срещу четвъртодивизионен отбор! Дрон, червен картон и историческа сензация

Една от най-големите сензации в тазгодишното издание на Купата на Лигата в Англия вече е факт! Четвъртодивизионният Флийтууд елиминира Арсенал в четвъртия кръг на турнира след драматичен сблъсък, завършил 1:1 в редовното време и 5:3 при изпълнението на дузпи. Лондончани, които се представят силно от началото на сезона, претърпяха тежък удар срещу съперник, заемащ едва 18-ото място в Лига 2.

Дрон спря мача, а Флийтууд поведе

Двубоят започна по необичаен начин. Още във втората минута главният съдия Майкъл Солсбъри прекъсна играта заради дрон, забелязан над стадиона. След намесата на полицията и проверка на безопасността срещата беше подновена около осем минути по-късно.

Въпреки огромната разлика в класите домакините не се притесниха от именития си противник. В средата на първото полувреме Аарън Лупало-Би надделя физически над Макс Салмън и откри резултата с удар от наказателното поле.

Арсенал постепенно установи контрол върху притежанието на топката, но пропуски на Макс Дауман и Кай Хавертц попречиха на гостите да изравнят преди почивката.

Още: Звездният играч на Арсенал, който не оправда очакванията в Лондон, иска да напусне

Гьокереш върна Арсенал в мача, но червен картон усложни всичко

Микел Артета потърси промяна с включването на Мартин Йодегор и Бен Уайт още на почивката. Скоро след подновяването на играта Виктор Гьокереш се възползва от сериозна грешка на вратаря Джей Линч и възстанови равенството.

Испанският мениджър продължи да търси победата с промени в състава, но Флийтууд също имаше своите възможности. В заключителните минути Илан Мелие трябваше да се намесва, за да предотврати второ попадение за домакините.

В 85-ата минута ситуацията за Арсенал се усложни допълнително, след като младият Макс Дауман получи червен картон заради реакция срещу противников футболист след груб шпагат. До края резултатът остана 1:1 и победителят трябваше да бъде определен с дузпи.

При изпълненията от бялата точка футболистите на Флийтууд показаха по-здрави нерви и триумфираха с 5:3, за да постигнат историческо класиране за четвъртфиналите.

Още: Експериментът на Мареска сработи: 17-годишен талант избухна за разгром на Ман Сити в Купата на Лигата