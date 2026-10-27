"Победата е факт": Джокович ликува след политическия обрат в Сърбия

Сръбската тенис легенда Новак Джокович приветства изборната победа на студентското движение в родината си, която сложи край на дългогодишната политическа доминация на Александър Вучич. Носителят на 24 титли от Големия шлем не скри радостта си от резултата и изрази огромно уважение към младите хора, които близо две години протестираха срещу управлението в страната.

Джокович: "Изпитвам голямо възхищение"

На пресконференция по време на тенис турнира в Базел Джокович беше попитан за политическите събития в Сърбия. Отговорът му беше категоричен. "Много се радвам за това. Изразявам най-дълбокото си уважение към студентите и младите хора, които се бориха; те показаха достойнство и невероятна устойчивост през последните две години, въпреки огромния натиск", заяви сърбинът, цитиран от Associated Press.

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"Изпитвам голямо възхищение от това, което постигнаха, и от начина, по който се държаха. Те успяха да създадат чувство на гордост у всички хора – не само в Сърбия, но и в чужбина", добави тенисистът. Джокович, който живее в Гърция, неведнъж е изразявал публична подкрепа за студентските протести.

Исторически обрат след две години протести

На 25 октомври Александър Вучич призна поражението на своя политически лагер на предсрочните парламентарни избори. Според предварителните резултати подкрепяното от студентското движение обединение печели парламентарно мнозинство.

Протестите в Сърбия започнаха след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 година, при която загинаха 16 души. Недоволството постепенно прерасна в мащабно движение срещу корупцията и управлението на страната.

"Победата е факт и сега всички се надяваме, че страната ни ще просперира и че ще се радваме на бъдещето, което предстои", завърши Джокович.

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