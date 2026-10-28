"Бъди готов": Запасете се с храни и лекарства, призовават правителства в Евросъюза

Няколко правителства в ЕС призовават гражданите си да имат на разположение запаси, за да могат да се справят при извънредна ситуация от национален мащаб. Препоръчва се да бъдат осигурени и някои основни стоки, пише BBC. Кампанията „Бъди готов“ (Be Ready) предупреждава, че екстремните метеорологични явления и кибератаките могат да нарушат работата на жизненоважни услуги. Затова британските домакинства трябва да се уверят, че разполагат с всичко необходимо, за да се справят с няколко трудни дни.

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В петък премиерът Анди Бърнам заяви, че неочакваните събития „изглежда стават все по-чести“ и всеки трябва да има „необходимите запаси у дома, които да му помогнат да се справи в такива моменти“. На фона на предупрежденията на експерт, че Великобритания е „светлинни години“ назад спрямо съседните си държави по отношение на подготовката за сериозни прекъсвания на нормалния живот, разглеждаме подробно от какво се нуждаем и защо.

Какво включва списъкът за подготовка по кампанията „Бъди готов“?

Правителството препоръчва в кухнята да има достатъчно запаси за три дни, включително бутилирана вода и нетрайни храни. Препоръчват се също мокри кърпички, фенерче и пари в брой. По-долу можете да видите пълния списък.

Професор Луси Ийстхоуп, експерт по планиране при бедствия, обяснява, че целта на призива към домакинствата да се подготвят е да се улесни работата на службите за спешна помощ в случай на извънредна ситуация от национален мащаб.

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Например, правителството съветва хората, които приемат лекарства, да разполагат с допълнителни количества за всеки случай. „Ако хората имат запас от лекарствата си за сърце за още 48 часа, това означава, че екипите за реагиране няма да се налага незабавно да търсят дежурен фармацевт“, обяснява професор Ийстхоуп.

Макар последната правителствена кампания да стартира едва в четвъртък, някои хора отдавна са се подготвили. В интервю за Radio 5 Live Бриджит Кламп, която живее близо до Пензанс, в графство Корнуол, разказва, че е натрупала запаси от „много консервирани храни“, както и „брашно, мая и всичко необходимо за приготвянето на хляб“. „Готови сме и всичко е наред“, казва тя.

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Жена, която говори анонимно пред Radio 5 Live, разказва, че е купила „огромни количества“ храна за извънредни ситуации, но в крайна сметка я изяла, преди да се наложи да я използва. Подобно на други хора, тя се пита дали правителството не се опитва да всява страх сред населението. „Не знам, но със сигурност се поддадох на това“, признава тя.

Роб, който живее в Северен Уелс и не разчита на обичайните комунални услуги, разказва пред предаването, че е натрупал толкова много запаси, че „дори няма да забележи“, ако се случи бедствие.

Въпреки това той смята, че има „известно всяване на паника“, и се пита дали изобщо някога ще му се наложи да използва всичко, което е събрал.

Защо правителството призовава хората да се запасяват точно сега?

Министърът на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че препоръките, които са сходни с указанията на предишното правителство, не са предизвикани от „конкретна разузнавателна информация“. По думите му целта е по-скоро да се подобри цялостната „устойчивост на страната“.

В съобщението на правителството акцентът е поставен върху екстремните метеорологични явления, които стават все по-чести заради предизвиканите от човека климатични промени. Стрийтинг обаче обърна внимание и на заплахата от „все по-сложни кибератаки“ срещу бизнеса, както и на прекъсванията във веригите за доставки, причинени от „враждебни държавни субекти или терористи“.

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Професор Ийстхоуп заяви, че лобира пред правителството за стартирането на подобна кампания от около 16 години. По думите ѝ последователните правителства са се колебаели да разпространяват информация, която може да „предизвика напрежение“. Тя допуска, че настоящите препоръки може да са били публикувани прибързано преди връхлитането на бурята „Остин“ във Великобритания.

Макар много домакинства вече да имат консервирани храни в кухненските шкафове, вероятно значително по-малко разполагат със запаси от бутилирана вода.

Пол от Торки, графство Девън, коментира пред Radio 5 Live: „Кой изобщо държи запас от вода за три дни?“ Той добави: „Мисля, че прехвърлиха отговорността върху нас, вместо да я поемат те.

Имат ли други държави подобни препоръки за извънредни ситуации?

Професор Ийстхоуп определи Великобритания като „светлинни години“ назад спрямо съседните държави по отношение на подготовката за бедствия. „Страни като тези в Скандинавия, Дания, Швеция и Норвегия се справят добре с това от години“, заяви тя.

Франция съветва гражданите си да съхраняват достатъчно храна и вода за 72 часа, докато германското правителство препоръчва домакинствата да разполагат със запаси, които да им стигнат за период от 10 дни. „Това е една от областите, в които спокойно мога да кажа, че имаме изключително много наваксване“, допълни Ийстхоуп.

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По думите ѝ информационни кампании като „Помислете за 72 часа“ имат значителен ефект в САЩ, Австралия и „навсякъде в Европа“. Във Великобритания обаче посланията за подготовка при бедствия често стават обект на подигравки, а правителствата са обвинявани, че „се опитват да всяват паника“.

„През последните години видяхме как махалото се премества в другата посока“, допълни тя. По думите ѝ все повече хора вече осъзнават, че това е проблем, с който трябва да се справят.

Най-тежкото прекъсване на електрозахранването в Европа

През април 2025 г. Испания и Португалия внезапно останаха без електричество за няколко часа. Причината беше каскадна повреда, предизвикана от нестабилност на напрежението в електропреносната мрежа. Инцидентът засегна около 55 милиона души и се превърна в най-тежкото прекъсване на електрозахранването в Европа в близкото минало.

Хората трябва да обмислят и как биха реагирали на атаки в рамките на хибридна война, предприети от Русия или други враждебни държави. Те могат да включват кибератаки, способни да блокират платежните системи, използвани от бизнеса, или да доведат до срив на веригите за доставки, заяви Стрийтинг, цитиран от The Guardian.

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Министърът говори в нов завод за производство на танкови оръдейни стволове в Телфорд, в областта Уест Мидландс. Предприятието е собственост на германския производител „Райнметал“ и е част от усилията за ускоряване на превъоръжаването на фона на военните заплахи от Русия. Стрийтинг обаче подчерта, че обществото трябва да бъде подготвено и за хибридна война или саботажни действия, които не достигат до открит военен конфликт.

Британският кралски военноморски флот е проследявал руски разузнавателни кораби, които наблюдават подводните тръбопроводи и кабели, свързващи Великобритания с континентална Европа и други части на света. Това поражда опасения, че съоръженията могат да бъдат атакувани в бъдеще, макар подобен ход да представлява сериозна ескалация от страна на Москва.

Страните от ЕС предупреждават за саботажни действия от страна на Русия

Европейските държави все по-често предупреждават за опасността от саботажни действия от страна на противници, особено Русия. Подобни операции могат да причинят сериозни смущения и дори да застрашат пряко човешкия живот

Сред последните примери е дрон, натоварен с експлозиви, който беше открит през август до украински товарен самолет на летището в Лайпциг, Германия. Регистрирани са и поредица от експлозии и пожари във военни и отбранителни съоръжения.

Великобритания рядко е организирала информационни кампании от подобен мащаб, тъй като правителствата и на двете основни политически сили избягват обвинения, че всяват паника сред населението.

През 1980 г. обаче беше проведена кампанията „Защити се и оцелей“ (Protect and Survive), която съветваше хората как да преживеят ядрена война. Тя включваше инструкции за изграждане на бомбоубежище в дома и за съхраняване на достатъчно хранителни запаси за 14 дни.